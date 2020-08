Ze Luis’in menajeri Beşiktaş'ı açıkladı

Beşiktaş’ın transfer etmek istediği isimlerden olan golcü oyuncu Ze Luis’in menajeri Jose Fouto’dan siyah-beyazlılarla ilgili açıklama geldi.

Beşiktaş’ın bu futbolcuya ilgisi olduğunu açıklayan Fouto, "Evet, Beşiktaş tarafında bir ilgi var. Ciddi bir müzakereye girmeden kısa bir görüşme oldu. Porto’nun ne düşündüğünü onlara söyledim. Beşiktaş, Türkiye ve Avrupa’da büyük bir kulüp. Ze Luis’in Porto ile 3 yıllık sözleşmesi var. Beşiktaş’ın bu ilgisine teşekkür ediyoruz. Kendileriyle ilk temas sağlandı. Önümüzdeki günlerde neler olur, bekleyip göreceğiz" diye konuştu.

Fouto, Ze Luis’in önceliğinin Porto ile sözleşmesindeki hükümleri yerine getirmek olduğunu ve oyuncunun Beşiktaş ile ilgili olarak olumlu düşüncelere sahip olduğunu sözlerine ekledi.

Ze Luis'in attığı birbirinden şık goller;

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi PAOK Trabzonspor’un aldığı ceza sonrası Şampiyonlar Ligi’ne ön elemeden katılma hakkı kazanan Beşiktaş’ın rakibi belli oldu. Siyah-beyazlı ekip bugün gerçekleşen kura çekimi sonrası Yunan ekibi PAOK ile eşleşti. Tek maç üzerinden oynanacak karşılaşma Yunanistan’ın Selanik şehrinde yapılacak. Müsabakada seyirci yer almayacak.UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu maçları 25 ya da 26 Ağustos tarihlerinde oynanacak.Beşiktaş, tek maç sistemiyle oynanacak bu turu geçmesi durumunda 3. tur kuralarına da seri başı olarak katılacak. Kartal, elenmesi durumunda ise yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundan devam edecek.Kura çekiminin ardından UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu eşleşmeleri şöyle oluştu:PAOK - BeşiktaşAZ Alkmaar - Viktoria PlzenLokomotiva Zagreb - Rapid WienAhmet Nur Çebi'den Balotelli itirafıBiz geldik. @ChampionsLeague 👋#UCLdraw pic.twitter.com/bTuxnEtyPO— Beşiktaş JK (@Besiktas) August 10, 2020

Ahmet Nur Çebi'den Balotelli itirafı Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlıların düzenlediği yardım gecesi sonrasında açıklamalarda bulundu. Gecede emeği geçen herkese teşekkür ederek konuşmasına başlayan Çebi, "Bir defa herkese çok teşekkür ediyorum. Emek veren sanatçılarımıza, bugünü hazırlayan birçok emekçi arkadaşımıza çok teşekkür ediyorum, burası çok güzel olmuş. Beşiktaş boyun eğmeyecek diye yola çıktığımız bir kampanya bu. İşin özü bu. Bırakmam Seni'nin sebebi bu. 80 milyon TL bu akşam için, buraya gelmeden önce de 15-20 milyon vardı, şöyle böyle 100 milyonu bulduğumuzu düşünüyorum. Kampanyanın artarak devam edeceğini ümit ediyorum. Bu geceye bu kadar sıkıştı. Siteler çökmüş. Tabii ki çok keyifliyim" şeklinde konuştu."Gelirse iade edeceğim"Düzenlenen gecede birkaç mesajın dikkatini çektiğini, 'son paramı gönderiyorum' gibi mesajlar gördüğünü ve bunları kesinlikle kabul etmeyeceklerini belirten Ahmet Nur Çebi, "Beklediğimizden biraz fazla oldu. Bütün taraftarımıza teşekkür ediyorum. Çok iyi oldu. Burada bir şeyi vurgulamak istiyorum. Birkaç tane mesaj gördüm. 'Son paramı veriyorum' gibi. Onları gerçekten iade edeceğim. Araştıracağız. Ben kampanyanın en başında söyledim. Hiç kimsenin mağduriyetine sebep olacak tarzda, Beşiktaş aşkına dayanarak bağış yapmasını istemiyorum. Lütfen, onlar bize bir şekilde bunları göndermesinler. Gelirse de iade edeceğim" ifadelerini kullandı."Futbolcuların istekli olduğunu biliyorum"Başkan Çebi, futbolcuların sözleşmelerinde indirime giderek takıma katkı sağlayıp sağlamadıklarıyla ilgili gelen soruya şöyle cevap verdi: "Olacağını biliyorum, konuşuyorum. Bunlar daha sonra açıklayacağımız konular. Bugün burası taraftara ait. Bugün konu futbolcular değil. Ama onların da istekli olduğunu biliyorum. Yaptıkları var. Sonuçlandığı zaman bunları açıklayacağız.""Yeni sezonda şampiyonluk için oynayacağız"Taraftarın transfer beklediğini, yaptıkları ve yapmaya devam edeceklerini dile getiren Çebi, "Yeni sezonda şampiyonluk için oynayacağız. Bu sene kıl payı kaçırdık. Birkaç maç alsaydık şampiyonduk. Taraftar transfer bekliyor. Yapıyoruz, yapacağız. Ancak her zaman söylüyorum. Makul ve düzgün transferler yapacağız. Yani marka, hava, popülizm falan istemiyorum, yöneticilerim de istemiyor. Taraftarımız, bizim yönetimimiz zamanında bu tür şeyleri bizden beklemeyecekler. Biz, Beşiktaş'ı şampiyonluğa kovalayacak futbolcuları arayıp, buraya getirirken, popülizm adı altında fahiş fiyatlarla, bedeli çok ağır olan, Beşiktaş'ın kaldıramayacağı futbolcuları bizden beklemesinler" diye konuştu."Balotelli ile Erdal Bey ilgileniyor"Çebi son günlerde ismi Beşiktaş ile anılan İtalyan futbolcu Mario Balotelli için ise, "Bilemiyorum. Onu Erdal Bey takip ediyor. Makul bir bütçemiz var. O bütçenin içerisinde gelebilecek olan iyi futbolculara kapımız açık. Ama popülizm adı altında burada insanlardan yardım etmelerini isterken bunları çarçur edecek futbolcularla fotoğraf vermekten imtina edeceğimizi saygıyla Beşiktaş taraftarlarına arz ederim" diyerek sözlerini noktaladı. Mario Balotelli'nin attığı birbirinden şık gollerSergen Yalçın onay verdi: Beşiktaş Balotelli ve Seferovic ile görüştü'Come to Beşiktaş' çılgınlığı: İşte taraftarın istediği golcüVideo: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Balotelli itirafı