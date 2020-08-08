'Come to Beşiktaş' çılgınlığı: İşte taraftarın istediği golcü

Transferde hareketli günler geçiren Beşiktaş’ın İtalyan golcü Mario Balotelli’yle anlaştığı iddia edildi.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında İtalya’ya giderek bu futbolcuyla bir görüşme yapan yönetici Erdal Torunoğulları, anlaşmaya varamamış ve siyah-beyazlı ekip de daha sonra Fiorentina’dan Boateng’i kiralamıştı.

Balotelli'ye yorum yağmuru

Yeni sezon öncesinde golcü arayışlarında olan siyah-beyazlı ekibin gündemine Mario Balotelli yeniden gelirken, bu futbolcuyla anlaşmaya varıldığı iddiaları üzerine Beşiktaş taraftarı, golcü futbolcunun sosyal medya hesaplarını yorum yağmuruna tuttu.

Balotelli’nin 6 gün önce paylaştığı bir fotoğrafa kısa süre içerisinde binlerce yorum yazan siyah-beyazlı taraftarlar, golcü futbolcuya ’Come to Beşiktaş’ yazarak, çağrıda bulundular.

Dünyaca ünlü yıldız golcüye büyük şok: Tesislere alınmadı Serie A ekiplerinden Brescia’da forma giyen İtalyan futbolcu Mario Balotelli, antrenmanlara çıkmayınca Brescia Başkanı Massimo Cellino ile arasında sorunlar yaşamıştı. Bu nedenle de geçtiğimiz günlerde yönetim, Balotelli’nin sözleşmesinin feshedilmesine karar verdi.Kapıdan geri çevrildiBu haberlerin ardından 29 yaşındaki oyuncu, bugün Brescia antrenmanına katılmak üzere tesislere geldi ancak kapıdaki kulüp çalışanıyla konuşan Balotelli, içeri alınmadı. Golcü futbolcu, tesislerden ayrıldığı esnada basın mensuplarına, "Şimdi çalışmak istediğimi söyleyin" dedi.İtalyan basınında yer alan haberlere göre Brescia kulübü de konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Balotelli’nin iyileştiğine dair maili dün akşam 21.30’da gönderdiğini ancak mesai saatleri dışında olduğu için gerekli iletişimin kurulamadığını belirtti.İtalyanlar yazdı: Balotelli Galatasaray yolunda

Sergen Yalçın onay verdi: Beşiktaş Balotelli ve Seferovic ile görüştü Beşiktaş, golcü arayışlarına hız verdi. Siyah-beyazlıların, bu bölge için iki yeni aday üzerine yoğunlaştığı ifade edildi. Adaylardan ilki geçtiğimiz senelerde de adı Beşiktaş ile anılan İtalyan golcü Mario Balotelli.Brescia ile sözleşmesi sona eren ve boşta olan 30 yaşındaki golcü için siyah-beyazlı yönetimin temas halinde olduğu belirtildi. Beşiktaş’ın, Şampiyonlar Ligi’nde oynama ihtimali olmasından dolayı teklife sıcak bakan Balotelli’nin durumunun ilerleyen günlerde belli olması bekleniyor. İkinci aday SeferovicSiyah-beyazlıların diğer golcü adayı ise Benficalı Haris Seferovic. 2024 yılına kadar Portekiz ekibiyle sözleşmesi bulunan İsviçreli oyuncu için kiralama yöntemi düşünülüyor. 3 sezondur Portekiz Ligi’nde oynayan ve toplamda 43 gole imza atan 28 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon 9 kez rakip ağları sarstı. Benfica’nın, Seferoviç’i 1 yıllığına kiralamak istediği öğrenilirken, Beşiktaş hem oyuncu hem de kulübüyle görüşmelerini sürdürüyor.Sergen Yalçın sıcak bakıyorBalotelli ve Seferovic isimlerine teknik direktör Sergen Yalçın’ın sıcak baktığı belirtilirken, deneyimli teknik adamın en kısa zamanda bu bölgeye takviye yapılmasını istediği gelen haberler arasında. Beşiktaş ve Galatasaray'ın Mensah teklifi ortaya çıktıSergen Yalçın'ın ısrarla istediği futbolcuya teklif yapıldı

04:18 dk 08 Mart 2016 Diğer Dünyanın en garip 10 gol sevinci Futbolda gol olduktan sonra yapılan sevinçler, atılan golü tamamlar cinsten. Bazen basit bir gol yapılan sevinç ile hatırlanabiliyor. Bu duruma en güzel örneklerden biri Mario Balotelli'nin İtalya milli formasıyla attığı golden sonra yaptığı, dünyanın gündemine oturan sevinci. Dünyanın en garip 10 gol sevinci listesinde bir çok yıldız isim bulunuyor...



