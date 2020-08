Ahmet Nur Çebi'den Balotelli itirafı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlıların düzenlediği yardım gecesi sonrasında açıklamalarda bulundu. Gecede emeği geçen herkese teşekkür ederek konuşmasına başlayan Çebi, "Bir defa herkese çok teşekkür ediyorum. Emek veren sanatçılarımıza, bugünü hazırlayan birçok emekçi arkadaşımıza çok teşekkür ediyorum, burası çok güzel olmuş. Beşiktaş boyun eğmeyecek diye yola çıktığımız bir kampanya bu. İşin özü bu. Bırakmam Seni'nin sebebi bu. 80 milyon TL bu akşam için, buraya gelmeden önce de 15-20 milyon vardı, şöyle böyle 100 milyonu bulduğumuzu düşünüyorum. Kampanyanın artarak devam edeceğini ümit ediyorum. Bu geceye bu kadar sıkıştı. Siteler çökmüş. Tabii ki çok keyifliyim" şeklinde konuştu.

"Gelirse iade edeceğim"

Düzenlenen gecede birkaç mesajın dikkatini çektiğini, 'son paramı gönderiyorum' gibi mesajlar gördüğünü ve bunları kesinlikle kabul etmeyeceklerini belirten Ahmet Nur Çebi, "Beklediğimizden biraz fazla oldu. Bütün taraftarımıza teşekkür ediyorum. Çok iyi oldu. Burada bir şeyi vurgulamak istiyorum. Birkaç tane mesaj gördüm. 'Son paramı veriyorum' gibi. Onları gerçekten iade edeceğim. Araştıracağız. Ben kampanyanın en başında söyledim. Hiç kimsenin mağduriyetine sebep olacak tarzda, Beşiktaş aşkına dayanarak bağış yapmasını istemiyorum. Lütfen, onlar bize bir şekilde bunları göndermesinler. Gelirse de iade edeceğim" ifadelerini kullandı.

"Futbolcuların istekli olduğunu biliyorum"

Başkan Çebi, futbolcuların sözleşmelerinde indirime giderek takıma katkı sağlayıp sağlamadıklarıyla ilgili gelen soruya şöyle cevap verdi: "Olacağını biliyorum, konuşuyorum. Bunlar daha sonra açıklayacağımız konular. Bugün burası taraftara ait. Bugün konu futbolcular değil. Ama onların da istekli olduğunu biliyorum. Yaptıkları var. Sonuçlandığı zaman bunları açıklayacağız."

"Yeni sezonda şampiyonluk için oynayacağız"

Taraftarın transfer beklediğini, yaptıkları ve yapmaya devam edeceklerini dile getiren Çebi, "Yeni sezonda şampiyonluk için oynayacağız. Bu sene kıl payı kaçırdık. Birkaç maç alsaydık şampiyonduk. Taraftar transfer bekliyor. Yapıyoruz, yapacağız. Ancak her zaman söylüyorum. Makul ve düzgün transferler yapacağız. Yani marka, hava, popülizm falan istemiyorum, yöneticilerim de istemiyor. Taraftarımız, bizim yönetimimiz zamanında bu tür şeyleri bizden beklemeyecekler. Biz, Beşiktaş'ı şampiyonluğa kovalayacak futbolcuları arayıp, buraya getirirken, popülizm adı altında fahiş fiyatlarla, bedeli çok ağır olan, Beşiktaş'ın kaldıramayacağı futbolcuları bizden beklemesinler" diye konuştu.

"Balotelli ile Erdal Bey ilgileniyor"

Çebi son günlerde ismi Beşiktaş ile anılan İtalyan futbolcu Mario Balotelli için ise, "Bilemiyorum. Onu Erdal Bey takip ediyor. Makul bir bütçemiz var. O bütçenin içerisinde gelebilecek olan iyi futbolculara kapımız açık. Ama popülizm adı altında burada insanlardan yardım etmelerini isterken bunları çarçur edecek futbolcularla fotoğraf vermekten imtina edeceğimizi saygıyla Beşiktaş taraftarlarına arz ederim" diyerek sözlerini noktaladı.

Sergen Yalçın onay verdi: Beşiktaş Balotelli ve Seferovic ile görüştü Beşiktaş, golcü arayışlarına hız verdi. Siyah-beyazlıların, bu bölge için iki yeni aday üzerine yoğunlaştığı ifade edildi. Adaylardan ilki geçtiğimiz senelerde de adı Beşiktaş ile anılan İtalyan golcü Mario Balotelli.Brescia ile sözleşmesi sona eren ve boşta olan 30 yaşındaki golcü için siyah-beyazlı yönetimin temas halinde olduğu belirtildi. Beşiktaş’ın, Şampiyonlar Ligi’nde oynama ihtimali olmasından dolayı teklife sıcak bakan Balotelli’nin durumunun ilerleyen günlerde belli olması bekleniyor.İkinci aday SeferovicSiyah-beyazlıların diğer golcü adayı ise Benficalı Haris Seferovic. 2024 yılına kadar Portekiz ekibiyle sözleşmesi bulunan İsviçreli oyuncu için kiralama yöntemi düşünülüyor. 3 sezondur Portekiz Ligi’nde oynayan ve toplamda 43 gole imza atan 28 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon 9 kez rakip ağları sarstı. Benfica’nın, Seferoviç’i 1 yıllığına kiralamak istediği öğrenilirken, Beşiktaş hem oyuncu hem de kulübüyle görüşmelerini sürdürüyor.Sergen Yalçın sıcak bakıyorBalotelli ve Seferovic isimlerine teknik direktör Sergen Yalçın’ın sıcak baktığı belirtilirken, deneyimli teknik adamın en kısa zamanda bu bölgeye takviye yapılmasını istediği gelen haberler arasında.Beşiktaş ve Galatasaray'ın Mensah teklifi ortaya çıktıSergen Yalçın'ın ısrarla istediği futbolcuya teklif yapıldıBalotelli'nin attığı şık goller;

'Come to Beşiktaş' çılgınlığı: İşte taraftarın istediği golcü Transferde hareketli günler geçiren Beşiktaş’ın İtalyan golcü Mario Balotelli’yle anlaştığı iddia edildi.Geçtiğimiz sezonun devre arasında İtalya’ya giderek bu futbolcuyla bir görüşme yapan yönetici Erdal Torunoğulları, anlaşmaya varamamış ve siyah-beyazlı ekip de daha sonra Fiorentina’dan Boateng’i kiralamıştı.Balotelli'ye yorum yağmuruYeni sezon öncesinde golcü arayışlarında olan siyah-beyazlı ekibin gündemine Mario Balotelli yeniden gelirken, bu futbolcuyla anlaşmaya varıldığı iddiaları üzerine Beşiktaş taraftarı, golcü futbolcunun sosyal medya hesaplarını yorum yağmuruna tuttu.Balotelli’nin 6 gün önce paylaştığı bir fotoğrafa kısa süre içerisinde binlerce yorum yazan siyah-beyazlı taraftarlar, golcü futbolcuya ’Come to Beşiktaş’ yazarak, çağrıda bulundular.Balotelli'nin attığı şık goller:Dünyaca ünlü yıldız golcüye büyük şok: Tesislere alınmadıSergen Yalçın onay verdi: Beşiktaş Balotelli ve Seferovic ile görüştüVideo: Dünyanın en garip 10 gol sevinci