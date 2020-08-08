Beşiktaş transfer haberleri: Sergen Yalçın onay verdi, Beşiktaş Mario Balotelli ve Haris Seferovic ile görüştü
Sergen Yalçın onay verdi: Beşiktaş Balotelli ve Seferovic ile görüştü
Beşiktaş’ın forvet adayları arasında Mario Balotelli ve Haris Seferovic’in olduğu belirtildi. Teknik direktör Sergen Yalçın iki isme de sıcak bakarken, transferin yakın zamanda netleşmesi bekleniyor.
Haber MerkeziYeni Şafak
Beşiktaş, golcü arayışlarına hız verdi. Siyah-beyazlıların, bu bölge için iki yeni aday üzerine yoğunlaştığı ifade edildi. Adaylardan ilki geçtiğimiz senelerde de adı Beşiktaş ile anılan İtalyan golcü Mario Balotelli.
Brescia ile sözleşmesi sona eren ve boşta olan 30 yaşındaki golcü için siyah-beyazlı yönetimin temas halinde olduğu belirtildi. Beşiktaş’ın, Şampiyonlar Ligi’nde oynama ihtimali olmasından dolayı teklife sıcak bakan Balotelli’nin durumunun ilerleyen günlerde belli olması bekleniyor.
İkinci aday Seferovic
Siyah-beyazlıların diğer golcü adayı ise Benficalı Haris Seferovic. 2024 yılına kadar Portekiz ekibiyle sözleşmesi bulunan İsviçreli oyuncu için kiralama yöntemi düşünülüyor. 3 sezondur Portekiz Ligi’nde oynayan ve toplamda 43 gole imza atan 28 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon 9 kez rakip ağları sarstı. Benfica’nın, Seferoviç’i 1 yıllığına kiralamak istediği öğrenilirken, Beşiktaş hem oyuncu hem de kulübüyle görüşmelerini sürdürüyor.
Sergen Yalçın sıcak bakıyor
Balotelli ve Seferovic isimlerine teknik direktör Sergen Yalçın’ın sıcak baktığı belirtilirken, deneyimli teknik adamın en kısa zamanda bu bölgeye takviye yapılmasını istediği gelen haberler arasında.
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