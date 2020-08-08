TRANSFER

Beşiktaş transfer haberleri: Sergen Yalçın onay verdi, Beşiktaş Mario Balotelli ve Haris Seferovic ile görüştü

Sergen Yalçın onay verdi: Beşiktaş Balotelli ve Seferovic ile görüştü

Beşiktaş’ın forvet adayları arasında Mario Balotelli ve Haris Seferovic’in olduğu belirtildi. Teknik direktör Sergen Yalçın iki isme de sıcak bakarken, transferin yakın zamanda netleşmesi bekleniyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın

Beşiktaş, golcü arayışlarına hız verdi. Siyah-beyazlıların, bu bölge için iki yeni aday üzerine yoğunlaştığı ifade edildi. Adaylardan ilki geçtiğimiz senelerde de adı Beşiktaş ile anılan İtalyan golcü Mario Balotelli.

Brescia ile sözleşmesi sona eren ve boşta olan 30 yaşındaki golcü için siyah-beyazlı yönetimin temas halinde olduğu belirtildi. Beşiktaş’ın, Şampiyonlar Ligi’nde oynama ihtimali olmasından dolayı teklife sıcak bakan Balotelli’nin durumunun ilerleyen günlerde belli olması bekleniyor.

Balotelli, bu sezon 19 maçta 5 gol kaydetti.
Balotelli, bu sezon 19 maçta 5 gol kaydetti.

İkinci aday Seferovic

Siyah-beyazlıların diğer golcü adayı ise Benficalı Haris Seferovic. 2024 yılına kadar Portekiz ekibiyle sözleşmesi bulunan İsviçreli oyuncu için kiralama yöntemi düşünülüyor. 3 sezondur Portekiz Ligi’nde oynayan ve toplamda 43 gole imza atan 28 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon 9 kez rakip ağları sarstı. Benfica’nın, Seferoviç’i 1 yıllığına kiralamak istediği öğrenilirken, Beşiktaş hem oyuncu hem de kulübüyle görüşmelerini sürdürüyor.

  • Sergen Yalçın sıcak bakıyor
  • Balotelli ve Seferovic isimlerine teknik direktör Sergen Yalçın’ın sıcak baktığı belirtilirken, deneyimli teknik adamın en kısa zamanda bu bölgeye takviye yapılmasını istediği gelen haberler arasında.

Haris Seferovic bu sezon 45 maçta 9 gol ve 5 asistle oynadı.
Haris Seferovic bu sezon 45 maçta 9 gol ve 5 asistle oynadı.

Beşiktaş ve Galatasaray'ın Mensah teklifi ortaya çıktı
Beşiktaş ve Galatasaray'ın Mensah teklifi ortaya çıktı

Fabrice N’Sakala ve Wellinton ile anlaşmaya varan Beşiktaş, Kayserispor forması giyen Bernard Mensah için teklifini yaptı. Geçtiğimiz günlerde Bodrum’a gelen Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, burada Beşiktaşlı yetkililerle görüştü. Siyah-beyazlılar, Mensah için teklifini Berna Gözbaşı’na iletirken, Mensah’a karşılık olarak 3 oyuncu teklif edildi. Teklifi düşünmek için süre isteyen Gözbaşı, önümüzdeki günlerde Beşiktaş’a cevap verecek.Galatasaray 2.5 milyon euro önerdiBu oyuncu için Galatasaray’ın da devrede olduğu öğrenilirken, Kayserispor’un nasıl bir tercih yapacağı merakla bekleniyor. Galatasaray’ın 2.5 milyon euro bonservis bedeli teklif etmesine karşın, Kayserispor Yönetimi, Beşiktaş’ın teklifine daha yakın. Atletico Madrid pay alacakÇünkü alınacak olan bonservis bedelinin yüzde 40’ı Atletico Madrid’e gidecek. Harcama limiti çok düşük olan ve alacağı bonservis bedelinin de yüzde 40’ı İspanyol ekibine gidecek olan Kayserispor, kalan miktarın da 3’te 1’ini harcama limitinde kullanabilecek. Bu da ortalama 500 bin euroya karşılık geliyor.Ancak Beşiktaş’ın direkt teklifinde 3 oyuncuyu kadrosuna katabilecek olan Kayserispor Yönetimi, siyah-beyazlıların teklifine önümüzdeki hafta cevap vermek için fikir alışverişini sürdürüyor. Prosinecki Mensah'ın gitmesini istediği takımı açıladıRıdvan Dilmen'den Bernard Mensah için canlı yayında transfer iddiası

Sergen Yalçın'ın ısrarla istediği futbolcuya teklif yapıldı
Sergen Yalçın'ın ısrarla istediği futbolcuya teklif yapıldı

2019-2020 sezonunda oynadığı Ankaragücü maçı ile “Süper Lig’de forma giyen en genç futbolcu” unvanına kavuşan Emre Demir’e Beşiktaş talip oldu.Yeni sezon transfer çalışmalarına başlayan siyah-beyazlılar, Hes Kablo Kayserispor ile 31 Mayıs 2021 tarihine kadar sözleşmesi bulunan genç ve milli futbolcu için para+futbolcu önerisinde bulundu.Hes Kablo Kayserispor, Emre Demir ile ilgili henüz kararını vermedi.Bernard Mensah'ın transfer olacağı takımı açıkladılarVideo: Emre Demir Süper Lig tarihine geçti

Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Fenerbahçe'den Ramiz Dayı'lı Caner Erkin vide...
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.