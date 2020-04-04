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Beşiktaş'tan yalanlama: O sözler başkan Çebi'ye ait değil

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin, Fikret Orman yönetiminin Dorukhan Toköz'e sözleşme uzatma sözü verdiğini belirtirken, "1.5 yıl mukavelesi olan ve yıllık 350 bin euroya oynayan futbolcuya ben ne diye 1.5 milyon euro vereyim" dediği iddia edildi. Siyah-beyazlı kulüpten Çebi'nin verdiği öne sürülen röportajla ilgili yalanlama geldi.

Haber Merkezi Diğer
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi

Dorukhan Toköz’ün menajeri, oyuncunun sözleşmesini uzatma çalışmalarının bir sonuca varmadığını, görüşmelerin Ocak 2020’de sona erdiğini duyurmuştu. Milli futbolcu da sosyal medya hesabından, "Yalan söylemeyin dürüst olun arkadaşlar dürüstlük güzeldir" ifadeleriyle imalı bir paylaşım yapmış ve Instagram'daki siyah beyaz formalı fotoğrafını kaldırarak yerine milli takım formalı görüntüsünü eklemişti.

Ajansspor'da yer alan haberde Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin Dorukhan'ın önceki yönetimden sözleşme sözü aldığını belirtirken,"Daha 1.5 yıl sözleşmesi olan ve yıllık 350 bin euroya oynayan futbolcuya ben ne diye 1.5 milyon euro vereyim" dediği aktarıldı.

Beşiktaş'tan yalanlama geldi

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada ise söz konusu habere yalanlama geldi. Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Başkan Çebi, Dorukhan krizini anlattı" başlıklı haberin asılsız olduğu ve ifadelerin Ahmet Nur Çebi'ye ait olmadığı belirtildi.

Dorukhan Toköz'ün menajerinden açıklama: Beşiktaş ile anlaşamadık
Dorukhan Toköz'ün menajerinden açıklama: Beşiktaş ile anlaşamadık

Beşiktaşlı futbolcu Dorukhan Toköz'ün menajeri Necdet Ergezen, sosyal medya hesabı üzerinden sözleşme yenileme görüşmeleri ile ilgili açıklama yaptı.Milli futbolcu için Beşiktaş Kulübü ile 2019 yaz aylarında başlattıkları sözleşme yenileme ve uzatma görüşmelerinin herhangi bir sonuca ulaşılamaması sonucunda Ocak 2020'de sonlandırıldığını dile getiren Ergezen, "Ortak bir noktada anlaşamamamız ve konuşulan şartların her görüşmede değişmesi nedeniyle siyah beyazlı yönetimden yazılı teklif beklediğimizi dile getirdik ancak öyle bir teklif de henüz bize gelmemiştir" ifadelerini kullandı.Dorukhan'dan imalı paylaşımMenajerinin Beşiktaş ile sözleşmesinin uzatıldığı iddiasını yalanlaması üzerine Dorukhan Toköz'den dikkati çeken bir paylaşım geldi. 23 yaşındaki futbolcu paylaşımında, "Yalan söylemeyin dürüst olun arkadaşlar dürüstlük güzeldir" ifadelerini kullandı.İşte Dorukhan'ın o paylaşımı;

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