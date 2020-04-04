Beşiktaş'tan yalanlama: O sözler başkan Çebi'ye ait değil

Dorukhan Toköz’ün menajeri, oyuncunun sözleşmesini uzatma çalışmalarının bir sonuca varmadığını, görüşmelerin Ocak 2020’de sona erdiğini duyurmuştu. Milli futbolcu da sosyal medya hesabından, "Yalan söylemeyin dürüst olun arkadaşlar dürüstlük güzeldir" ifadeleriyle imalı bir paylaşım yapmış ve Instagram'daki siyah beyaz formalı fotoğrafını kaldırarak yerine milli takım formalı görüntüsünü eklemişti.

Ajansspor'da yer alan haberde Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin Dorukhan'ın önceki yönetimden sözleşme sözü aldığını belirtirken,"Daha 1.5 yıl sözleşmesi olan ve yıllık 350 bin euroya oynayan futbolcuya ben ne diye 1.5 milyon euro vereyim" dediği aktarıldı.

Beşiktaş'tan yalanlama geldi

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada ise söz konusu habere yalanlama geldi. Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Başkan Çebi, Dorukhan krizini anlattı" başlıklı haberin asılsız olduğu ve ifadelerin Ahmet Nur Çebi'ye ait olmadığı belirtildi.

Kulübümüzden Açıklamahttps://t.co/qoOtPKWTXW pic.twitter.com/3hkKpEm7HN — Beşiktaş JK (@Besiktas) 4 Nisan 2020