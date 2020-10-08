SÜPER LİG

Bir rüyayı yaşıyorum

Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton, şu anda rüyasını yaşadığını belirterek, “Trabzonspor teknik direktörüyüm ve dolayısıyla zor bir görevdeyim. Bu kulübün büyük işler yapabilecek bir kulüp olduğunu, sadece tek sezonluk bir başarı değil, sürdürülebilir bir başarıyı düşünüyorum” dedi.

Ali Kemal Yazıcı Yeni Şafak
Yeni Şafak Gazetesi Spor Yazarı Ali Kemal Yazıcı, Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton ile bordo-mavili takımın son durumu üzerine sohbet etti.

Yeni Şafak Gazetesi Spor Yazarı Ali Kemal Yazıcı, Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton ile bordo-mavili takımın son durumu üzerine sohbet etti.

Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde basın mensuplarıyla birlikte kahvaltıda bir araya geldi. İngiliz teknik adam, zor bir görevde olduğunu belirterek, “Şu anda aslında rüyamı yaşıyorum. Trabzonspor teknik direktörüyüm ve dolayısıyla zor bir görevdeyim. Her teknik direktörün işi zor ancak ben burada olmayı ve bu baskıyı çok seviyorum. Bu baskı her sene size şampiyonluk yolunda mücadele etmeniz gerektiğini söylüyor. Bu kulübün büyük işler yapabilecek bir kulüp olduğunu düşünüyorum. Sadece tek sezonluk bir başarı değil, sürdürülebilir bir başarıyı sağlayabilecek bir kulüp olduğunu düşünüyorum. Dünyanın en iyi liglerinde oynama ve görme fırsatım oldu. Burada özel bir başarının kazanılabileceğini ben de görüyorum. Eğer bir şey kazanacaksak bunu hep birlikte yapacağız” dedi.

RAKİPLERİMİZ ENDİŞE ETMELİLER

İstenilen seviyeye ulaştıklarında herkesin hızlı oynayan bir takım göreceğini kaydeden Newton, “Ulaşmayı umduğumuz seviyeye geldiğimiz zaman taraftarlarımız ve herkes gerçekten takımın hızlı oynadığını, topu hızlı çevirdiğimizi, farklı formasyonlara uyabildiğimizi görebilecekler. Herkes daha hızlı oynayan bir takım görecek, rakiplerimiz belki de bundan endişe etmeliler” şeklinde konuştu. Mevcut kadrolarının ligin gereklilikleri için yeterli olduğunu belirten İngiliz çalıştırıcı, transfer döneminde çok iyi iş çıkardıklarını belirterek, “Arkadaşlarımız birbirlerini tanıma ve daha iyi anlama fırsatı buldular. Kısa bir sürede daha iyi evrileceğimizi düşünüyorum. Hangi teknik adama sorarsanız sorun hepsi transfer ister. Ama gerçekten transfer sezonu boyunca çok iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'un yeni transferi Semedo'nun maliyeti belli oldu
Trabzonspor'un yeni transferi Semedo'nun maliyeti belli oldu

Trabzonspor Kulübü, forvet oyuncusu Djaniny Semedo'yu 3 yıllığına kadrosuna kattığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.Bordo-mavili kulüp, serbest statüde bulunan oyuncuya ilk yıl ve ikinci yıl 1 milyon 300 bin euro, üçüncü yıl ise 1 milyon 400 bin euro garanti ücret ödeyecek.Trabzonspor Kulübü'nün KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde: "Şirketimiz ile serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Jorge Djaniny Tavares Semedo ile 3(Üç) yıllık anlaşma sağlamıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;2020-2021 futbol sezonu için 1 milyon 300 bin euro garanti ücret,2021-2022 futbol sezonu için 1 milyon 300 bin euro garanti ücret,2022-2023 futbol sezonu için 1 milyon 400 bin euro garanti ücret ödenecektir.Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması halinde, transfer dolayısıyla katlanılan masraflar ile futbolcuya ödenen/ödenecek tutarların düşülmesi sonrası kalan kısmının yüzde 15'i futbolcuya ödenecektir.Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin yüzde 10'u ödenecektir."Serbest statüdeki profesyonel futbolcu Jorge Djaniny Tavares Semedo ile 3 yıllık anlaşma sağlamıştır. pic.twitter.com/ONUaEi5aL6&mdash; Trabzonspor (@Trabzonspor) October 3, 2020 Ahmet Ağaoğlu'ndan stoper müjdesi: Türkiye'ye gelince göreceğiz

FLAVİO YANLIŞ BİR ŞEY YAPMADI

Newton, Flavio’nun gördüğü kırmızı kartlar ve hakemlerle ilgili olarak ise “Flavio gerçekten hiçbir yanlış şey yapmadı. Türkiye’ye gelmeden önce hiç kırmızı kart görmeyen bir oyuncudan bahsediyoruz. İlk kırmızı kart gördüğü Beşiktaş maçından sonra soyunma odasında ayağa kalkıp bütün arkadaşlarından özür diledi. Bunu yapmasına belki gerek yoktu ama bu bile ne kadar doğru bir insan olduğunu, bu takıma ne kadar aidiyet duyduğunu gösteriyor. Orada artık Türk hakemlerini, burada işlerin nasıl yürüdüğünü, nasıl kararlar verildiğini anlayacak. Buna adapte olması gerekecek. Benim de bu sene Türk hakemlerini tamamıyla anladığımı ve kararların nasıl verildiğini anladığımı söyleyebilirim. Dolayısıyla bununla saha içi ve saha dışında nasıl mücadele edebileceğimiz konusunda bilgilendirmeler yapıyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.

Hüseyin Türkmen: Trabzonspor'da değişenin sadece isimler oldu
Hüseyin Türkmen: Trabzonspor'da değişenin sadece isimler oldu

Ümit Milli Takım'daki ortamında güzel olduğuna vurgu yapan Hüseyin Türkmen, "Takım arkadaşlarımızla çok güzel bir uyum içerisindeyiz. Takım arkadaşlarımızın da desteğiyle her geçen gün daha iyi bir performans sergiliyoruz. Son maçımızı da çok iyi bir oyunla kazanıştık. Şimdi önümüzde İngiltere maçı var oraya odaklanacağız" diye konuştu. "Trabzonspor'da değişen sadece isimler oldu"Bordo mavili takımdan bir çok oyuncunun ayrılması ve yerlerine de yeni transferlerin gelişin değerlendiren Türkmen, "Trabzonspor'da değişenin sadece isimler oldu takım aynı takım şehir aynı şehir. Hocamız ve arkadaşlarımız şehri bilen insanlar. Hepsi takıma uyum sağlamaya çalışıyor. Yeni bir taktiğimiz var ve yeni bir serüvene başladık" dedi. "Hedef A Milli Takım"Türkiye A Milli Takımı'nda çok önemli isimlerin olduğunu dile getiren genç stoper, "Hepsi çok yetenekli ve iyi futbolcular. Ben de inşallah o seviyeye gelebileceğimi düşünüyorum. O seviyeye geldiğimde de zaten A Milli Takım'da olacağım" açıklamasında bulundu. "Trabzonspor'da en büyük başarıları yaşamak istiyorum"Kariyer hedefinin her zaman en iyi olmak olduğunu belirten Türkmen, "Herkesin hedefi en iyisi olmaktır. Benim hedefim de o. O yüzden çalışıyorum. Trabzonspor'da yaşayabileceğim en büyük başarıları yaşamak istiyorum. Bu mutluluğu bu sevgiyi bu heyecanı taraftarımıza ve şehrimize yaşatmak istiyorum" ifadelerini kullandı. "Milli takımda kazandığımız her maç önemli"Milli takım formasını giymenin büyük bir gurur olduğunu söyleyen Türkmen, "Milli takımla kazandığımız her maç bizim için çok önemli ve değerli. Kimi insanlar ülkesine hizmet etmek için cephede savaşır, kimisi de bizim gibi milli bayrağımızı milli duyguları en iyi şekilde yaşatmaya çalışır. Biz de bunu yaşatmaya çalışıyoruz" diye konuştu.Trabzonspor'un yeni transferi ameliyat oldu

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