Bir rüyayı yaşıyorum

Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton, şu anda rüyasını yaşadığını belirterek, “Trabzonspor teknik direktörüyüm ve dolayısıyla zor bir görevdeyim. Bu kulübün büyük işler yapabilecek bir kulüp olduğunu, sadece tek sezonluk bir başarı değil, sürdürülebilir bir başarıyı düşünüyorum” dedi.
Ali Kemal YazıcıYeni Şafak
Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde basın mensuplarıyla birlikte kahvaltıda bir araya geldi. İngiliz teknik adam, zor bir görevde olduğunu belirterek, “Şu anda aslında rüyamı yaşıyorum. Trabzonspor teknik direktörüyüm ve dolayısıyla zor bir görevdeyim. Her teknik direktörün işi zor ancak ben burada olmayı ve bu baskıyı çok seviyorum. Bu baskı her sene size şampiyonluk yolunda mücadele etmeniz gerektiğini söylüyor. Bu kulübün büyük işler yapabilecek bir kulüp olduğunu düşünüyorum. Sadece tek sezonluk bir başarı değil, sürdürülebilir bir başarıyı sağlayabilecek bir kulüp olduğunu düşünüyorum. Dünyanın en iyi liglerinde oynama ve görme fırsatım oldu. Burada özel bir başarının kazanılabileceğini ben de görüyorum. Eğer bir şey kazanacaksak bunu hep birlikte yapacağız” dedi.
RAKİPLERİMİZ ENDİŞE ETMELİLER
İstenilen seviyeye ulaştıklarında herkesin hızlı oynayan bir takım göreceğini kaydeden Newton, “Ulaşmayı umduğumuz seviyeye geldiğimiz zaman taraftarlarımız ve herkes gerçekten takımın hızlı oynadığını, topu hızlı çevirdiğimizi, farklı formasyonlara uyabildiğimizi görebilecekler. Herkes daha hızlı oynayan bir takım görecek, rakiplerimiz belki de bundan endişe etmeliler” şeklinde konuştu. Mevcut kadrolarının ligin gereklilikleri için yeterli olduğunu belirten İngiliz çalıştırıcı, transfer döneminde çok iyi iş çıkardıklarını belirterek, “Arkadaşlarımız birbirlerini tanıma ve daha iyi anlama fırsatı buldular. Kısa bir sürede daha iyi evrileceğimizi düşünüyorum. Hangi teknik adama sorarsanız sorun hepsi transfer ister. Ama gerçekten transfer sezonu boyunca çok iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum” ifadelerini kullandı.
FLAVİO YANLIŞ BİR ŞEY YAPMADI
Newton, Flavio’nun gördüğü kırmızı kartlar ve hakemlerle ilgili olarak ise “Flavio gerçekten hiçbir yanlış şey yapmadı. Türkiye’ye gelmeden önce hiç kırmızı kart görmeyen bir oyuncudan bahsediyoruz. İlk kırmızı kart gördüğü Beşiktaş maçından sonra soyunma odasında ayağa kalkıp bütün arkadaşlarından özür diledi. Bunu yapmasına belki gerek yoktu ama bu bile ne kadar doğru bir insan olduğunu, bu takıma ne kadar aidiyet duyduğunu gösteriyor. Orada artık Türk hakemlerini, burada işlerin nasıl yürüdüğünü, nasıl kararlar verildiğini anlayacak. Buna adapte olması gerekecek. Benim de bu sene Türk hakemlerini tamamıyla anladığımı ve kararların nasıl verildiğini anladığımı söyleyebilirim. Dolayısıyla bununla saha içi ve saha dışında nasıl mücadele edebileceğimiz konusunda bilgilendirmeler yapıyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.
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