Trabzonspor'un yeni transferi Semedo'nun maliyeti belli oldu

Trabzonspor Kulübü, forvet oyuncusu Djaniny Semedo'yu 3 yıllığına kadrosuna kattığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Bordo-mavili kulüp, serbest statüde bulunan oyuncuya ilk yıl ve ikinci yıl 1 milyon 300 bin euro, üçüncü yıl ise 1 milyon 400 bin euro garanti ücret ödeyecek.

Trabzonspor Kulübü'nün KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde:

"Şirketimiz ile serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Jorge Djaniny Tavares Semedo ile 3(Üç) yıllık anlaşma sağlamıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

2020-2021 futbol sezonu için 1 milyon 300 bin euro garanti ücret,

2021-2022 futbol sezonu için 1 milyon 300 bin euro garanti ücret,

2022-2023 futbol sezonu için 1 milyon 400 bin euro garanti ücret ödenecektir.

Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması halinde, transfer dolayısıyla katlanılan masraflar ile futbolcuya ödenen/ödenecek tutarların düşülmesi sonrası kalan kısmının yüzde 15'i futbolcuya ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin yüzde 10'u ödenecektir."

Serbest statüdeki profesyonel futbolcu Jorge Djaniny Tavares Semedo ile 3 yıllık anlaşma sağlamıştır. pic.twitter.com/ONUaEi5aL6 — Trabzonspor (@Trabzonspor) October 3, 2020