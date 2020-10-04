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Trabzonspor'un yeni transferi Semedo'nun maliyeti belli oldu

Trabzonspor, son olarak Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımında forma giyen Djaniny Semedo'yu renklerine bağladı. Bordo-mavili kulüp 29 yaşındaki futbolcunun maliyetini de açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Semedo, geçtiğimiz günlerde Trabzon'a gelmişti.

Semedo, geçtiğimiz günlerde Trabzon'a gelmişti.

Fotoğraf: Tolga SAĞLAM-Selçuk BAŞAR

Trabzonspor Kulübü, forvet oyuncusu Djaniny Semedo'yu 3 yıllığına kadrosuna kattığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Bordo-mavili kulüp, serbest statüde bulunan oyuncuya ilk yıl ve ikinci yıl 1 milyon 300 bin euro, üçüncü yıl ise 1 milyon 400 bin euro garanti ücret ödeyecek.

Trabzonspor Kulübü'nün KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde:

  • "Şirketimiz ile serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Jorge Djaniny Tavares Semedo ile 3(Üç) yıllık anlaşma sağlamıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;
  • 2020-2021 futbol sezonu için 1 milyon 300 bin euro garanti ücret,
  • 2021-2022 futbol sezonu için 1 milyon 300 bin euro garanti ücret,
  • 2022-2023 futbol sezonu için 1 milyon 400 bin euro garanti ücret ödenecektir.
  • Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması halinde, transfer dolayısıyla katlanılan masraflar ile futbolcuya ödenen/ödenecek tutarların düşülmesi sonrası kalan kısmının yüzde 15'i futbolcuya ödenecektir.
  • Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin yüzde 10'u ödenecektir."

Ahmet Ağaoğlu'ndan stoper müjdesi: Türkiye'ye gelince göreceğiz
Ahmet Ağaoğlu'ndan stoper müjdesi: Türkiye'ye gelince göreceğiz

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Djaniny Semedo ile bütün konularda anlaştıklarını söyledi.Türkiye Futbol Federasyonuna yaptığı ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ağaoğlu, "Semedo Trabzon'da. Ben de Trabzon'da olacaktım sözleşmeyi imzalamak için. Başkan yardımcımıza devrettim ve buraya geldim. Djaniny Semedo ile hemen hemen bütün şartlarda anlaştık" diye konuştu.Transferi gündemde olan Vitor Hugo ile ilgili de konuşan Ağaoğlu, "Stoper transferi doğrudur. 36 saat içinde sonuçlanacağını söylemiştim. Önümüzde 24 saatlik süreç var. 24 saat içinde stoper transferi de bizim taleplerimiz doğrultusunda neticelenecek. Türkiye'ye gelmeyen, uçağa binmeyen oyuncu hakkında konuşmuyorum. Onun bedelini ağır ödüyoruz. İsim zikretmek doğru olmaz. Türkiye'ye gelince hep beraber kimin geldiğini göreceğiz. Bir transfer daha olabilir ama Brezilya'da transfer ettiğiniz adam 4 maçta 2 kırmızı kart görüyorsa ne kadar transfer yaparsanız yapın, kadronuzu ne kadar güçlendirirseniz güçlendirin fazla bir anlam ifade etmiyor." ifadelerini kullandı.Trabzonspor'dan RB Leipzig'e transfer olan Alexander Sörloth ile görüşmeye devam ettiğini kaydeden Ağaoğlu şunları aktardı;"Sörloth'la Şampiyonlar Ligi kurası çekildikten sonra konuştum, sen İstanbul'u seversin dedim. O da 'İstanbul'a gelmem için bir fırsat daha doğdu' dedi. Kendisiyle sürekli konuşuyoruz. En büyük temennim daha ileri gitmesi. O yeteneği, o kapasitesi ve profesyonelliği olan bir futbolcu. Sörloth, Championship'e gitmek üzereyken bizim kiraladığımız, geliştirdiğimiz ve Avrupa'nın son yıllarda çıkış yapan kulüplerinden birine gönderdiğimiz bir oyuncu. Bugün Leipzig, Tottenham, Cyrstal Palace başkanlarının defalarca kulübümüzü aramaları ve Sörloth'un yapmış olduğu gelişimin ciddi bir şekilde Avrupa'nın büyük takımları, ligleri tarafından takip edilmesi Trabzonspor'un marka değerine değer katmıştır. Bunu bile farklı şekilde yorumlayıp eleştiri konusu yapmak isteyenler var. Trabzonspor kulübü doğru yoldadır, ekonomisini sağlam temeller üzerine oturtmuştur. 185 milyon avroluk bir borcunu 90-95 milyon avro seviyelerine indirmiştir. Takım iki senedir zirve mücadelesi veriyor ve vermeye devam edecektir."Gelişi Sturridge iddialarının gölgesinde kalan ve kiralama bedeli olarak 375 bin Euro ödenen #Sörloth, kariyerinin performansını sergilediği Trabzonspor’a derin izler bırakarak veda etti #KuzeyinKralı 👑 pic.twitter.com/kYSwCutSZk&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) September 22, 2020

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