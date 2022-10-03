"Biz il takımıyız diyerek" isyan ettiler: Formalarını sahada bıraktılar

Bölgesel Amatör Lig 11’inci grup 2022-2023 futbol sezonun ilk hafta müsabakasında Bilecik 1969 Spor Kulübü 3 puanı 3 golle aldı.
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Stadı’nda oynanan maçta Bilecik 1969 Spor Kulübü, İstanbul temsilcisi Modafen’i 3-1 mağlup etti.
Futbolculardan protesto
Bilecik 1969 Spor Kulübü futbolcuları maç sonu tesisleri ve kalacak yerleri olmamasından dolayı formalarını çıkararak sahaya bıraktı.
Futbolcular bu takımın il takımı olduğunu ve herkesin kulübe sahip çıkması gerektiğini ifade etti.