Spor "Biz il takımıyız diyerek" isyan ettiler Formalarını sahada bıraktılar
FUTBOL FUTBOL

"Biz il takımıyız diyerek" isyan ettiler: Formalarını sahada bıraktılar

Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Bilecik 1969 Spor Kulübü futbolcuları, Modafen ile oynadıkları maç sonunda dikkati çeken bir protestoya imza attı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Biz il takımıyız diyerek isyan ettiler: Formalarını sahada bıraktılar
Formalarını sahada bırakarak soyunma odasına gittiler.

Bölgesel Amatör Lig 11’inci grup 2022-2023 futbol sezonun ilk hafta müsabakasında Bilecik 1969 Spor Kulübü 3 puanı 3 golle aldı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Stadı’nda oynanan maçta Bilecik 1969 Spor Kulübü, İstanbul temsilcisi Modafen’i 3-1 mağlup etti.

Futbolculardan protesto

Bilecik 1969 Spor Kulübü futbolcuları maç sonu tesisleri ve kalacak yerleri olmamasından dolayı formalarını çıkararak sahaya bıraktı.

Futbolcular bu takımın il takımı olduğunu ve herkesin kulübe sahip çıkması gerektiğini ifade etti.

Oyundan atılınca hakeme topu fırlattı
SPOR
Oyundan atılınca hakeme topu fırlattı
Taraftar sayısı şaşırttı

Taraftar sayısı şaşırttı

​Karagümrük-İstanbulspor maçındaki taraftar sayısı eleştiri konusu oldu.
Gözyaşlarını tutamadı

Gözyaşlarını tutamadı

​Higuain, sezon sonunda futbolu bırakacağını açıkladı.
Gol olacağını anlamıştım

'Gol olacağını anlamıştım'

​Trabzonsporlu futbolcular, Kayseri dönüşü galibiyeti değerlendirdi.
Owen'ın <br>rekorunu da kırdı

Owen'ın
rekorunu da kırdı

​Erling Haaland Premier Lig tarihini yeniden yazıyor.
'Gelişin' mesajı

'Gelişin' mesajı

İdeal kadrosunu oturtan Jesus, üç futbolcudan ilerleme bekliyor.
'Üç dakika ceza'

'Üç dakika ceza'

​Süper Lig için dikkati çeken yeni kural önerisi.
İkilinin görüntüsü <br>dikkati çekmişti

İkilinin görüntüsü
dikkati çekmişti

​Valerien Ismael maç sonu Weghorst'la ne konuştuğunu açıkladı.
Gövde gösterisi

Gövde gösterisi

​Manchester derbisinde kazanan 6 golle City oldu.
Sivas taraftarı<br> tepki gösterdi

Sivas taraftarı
tepki gösterdi

Hatayspor yenilgisi sonrası tribünler Başkan Otyakmaz'ı istifaya çağırdı.
'Uzun süredir <br>böylesini görmedim'

'Uzun süredir
böylesini görmedim'

​Rıdvan Dilmen derbiyle ilgili şaşkınlığını dile getirdi.
Galatasaray'da <br>8+3 problemi

Galatasaray'da
8+3 problemi

​Okan Buruk ilk 11 için yeni formül arıyor.
'Gidebildiğimiz yere<br>kadar götüreceğiz'

'Gidebildiğimiz yere
kadar götüreceğiz'

Hatayspor'a mağlup olan Sivasspor'da Rıza Çalımbay açıklamalarda bulundu.
Penaltı atamıyor

Penaltı atamıyor

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.