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Spor Oyundan atılınca hakeme topu fırlattı
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Oyundan atılınca hakeme topu fırlattı

Kocaeli Süper Amatör Ligi’nden Bölgesel Amatör Lig’e (BAL) yükselme play-off müsabakasında Gebze Tayfunspor, rakibi Köseköy Ateşspor ile kendi evinde 2-2 berabere kaldı. Tayfunspor, 2 hafta önceden şampiyonluğunu ilan ederek BAL’a yükseldi. Maçta Ateşspor kalecisi Mustafa Saraç, kırmızı kart görünce hakeme top fırlattı.

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Haber Merkezi İHA
Oyundan atılınca hakeme topu fırlattı
Topu hakeme attığı an.

Kocaeli Süper Amatör Ligi B Grubu’nda mücadele eden ve sezonu 1. sırada tamamlayan Tayfunspor, Bölgesel Amatör Ligi’ne yükselmeyi iki hafta önce garantiledi.

Tayfunspor, dün ise Gebze Alaettin Kurt Stadı’nda Köseköy Ateşspor ile karşılaştı. Maçta ikinci devrenin ortalarında çizgi ihlali yaptıkları gerekçesiyle Köseköy Ateşspor yedek oyuncusu Abdül Mecit Subaşı ve teknik direktör Emrah Yılmaz kırmızı kart gördü.

Maçın son dakikalarında ise hakeme itiraz eden Köseköy Ateşspor file bekçisi Mustafa Saraç oyundan ihraç edildi.

Kırmızı kart gören file bekçisi elindeki topu hakemin sırtına atarak, saldırmaya çalıştı. Takım arkadaşları kaleci Mustafa Saraç’ı sakinleştirmeye çalıştı.

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