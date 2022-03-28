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Amatör maçta ortalık karıştı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde Besni Akın Spor ile İmamağa Spor karşılaşmasında futbolcular arasında tekme tokat kavga çıktı.

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Haber Merkezi DHA
Amatör maçta ortalık karıştı
İki takım futbolcuları birbirine girdi.

Bölgesel Amatör Lig 3'üncü Bölge 16'ncı hafta mücadelesinde Besni İlçe Stadyumu'nda Besni Akın Spor ile İmamağa Spor karşılaşmasında hakem tarafından iki takımdan birer oyuncuya kırmızı kart gösterildi. Kırmızı kartın ardından iki takım oyuncuları arasında tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine futbolcular tekme tokat birbirine girdi.

Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle kavga sona erdi.
Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle kavga sona erdi.

Polis müdahale etti

Sporcular arasında yaşanan tekme tokat kavga polis ekiplerin müdahalesiyle sonlandırıldı. İmamağa Spor’dan Kıvanç Sarızeybek’in tekme attığı rakip oyuncu Mahmut Terezeci yaralandı. 65'inci dakikada çıkan kavga nedeniyle maç, hakem tarafından tatil edildi.

Çıkan kavgada bir futbolcu bu şekilde yaralandı.
Çıkan kavgada bir futbolcu bu şekilde yaralandı.

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