Spor Alman devi Attila Szalai için Fenerbahçenin kapısını çaldı
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Alman devi Attila Szalai için Fenerbahçe'nin kapısını çaldı

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de, gözler oyunculara gelen tekliflere çevrildi. Son olarak Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund, Attila Szalai için sarı-lacivertli takımın kapısını çaldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Borussia Dortmund Attila Szalai için Fenerbahçenin kapısını çaldı
Attila Szalai, EURO 2020'nin öne çıkan isimleri arasındaydı.

Gelecek sezonun hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe, bir yandan da ligin başlamasına sayılı günler kala transferleri noktalamak istiyor. Sarı-lacivertli takımda, gelecek oyuncular kadar gidecek oyuncular da ayrı bir öneme sahip.

Son olarak Fenerbahçe’nin Macar stoperi Attila Szalai’ye Bundesliga temsilcisi Borussia Dortmund talip oldu. Sky Sports’un haberine Alman ekibi, Szalai için 12 milyon euro bonservis bedeli teklif etti. Ancak Fenerbahçe, Macar stoper için 20 milyon eurodan aşağı bir bedeli kabul etmeyeceğini iletti. Szalai, İtalya Serie A ekibi Atalanta ve İngiltere Premier Lig temsilcisi Aston Villa’nın da listesinde yer alıyor.

  • Geride bıraktığımız sezonun devre arasında Apollon Limassol'den 2 milyon euro karşılığında transfer edilen Attila Szalai'nin sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor. EURO 2020'de Macaristan forması altında gösterdiği başarılı performans sonrasında, genç oyuncuya olan ilgi bir hayli arttı.

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