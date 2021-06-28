Spor Napoli Attila Szalai için devrede Takas teklifi gündemde
FUTBOL FUTBOL TRANSFER

Napoli Attila Szalai için devrede: Takas teklifi gündemde

İtalya Serie A ekiplerinden Napoli, Fenerbahçe'nin genç stoperi Attila Szalai için devreye girdi. İtalyanlar, 23 yaşındaki futbolcunun transferini, takas + bir miktar para ile çözmek istiyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Napoli Attila Szalai için devrede: Takas teklifi gündemde
Transfermarkt verilerine göre Attila Szalai'nin güncel bonservis değeri 7 milyon euro.

EURO 2020’de performansıyla adından söz ettirmeye devam eden Attila Szalai için son olarak Serie A ekibi Napoli’nin devrede olduğu iddia edildi.

İtalyan basınından Napoli Today sitesinin haberine göre; Napoli, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Fenerbahçe’nin futbolcusunu listeye aldı. 23 yaşındaki futbolcunun, Macaristan ile performansına vurgu yapılan haberde, sürpriz bir takas iddiasına da yer verildi.

Mario Rui + Bir miktar para

Fenerbahçe’nin sol bek transferi için Mario Rui ile ilgilendiği ve Napoli’nin Szalai girişimlerinde paranın yanı sıra bu takası da masaya getirebileceği aktarıldı. Novak’ın yerine sol bek aradığı öne sürülen Fenerbahçe’nin Mario Rui ismini düşündüğü belirtildi.

  • 30 yaşındaki Portekizli futbolcu geçen sezon Napoli formasıyla 36 maça çıktı ve 2 asist kaydetti.

İspanyol devinin gözü Szalai'de
SPOR
İspanyol devinin gözü Szalai'de

Abone Ol Google News
29 ilde yağış bekleniyor

29 ilde yağış bekleniyor

Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı.
Kahkaha adam

Kahkaha adam

Arpalı Köyü'nün bakkalı gülmeden duramıyor.
Kötülüğün ilk düğmesi Kılıçdaroğlu

​Açık alanda kullanım zorunluluğu olmayacak.

​1970 ve 1980'li yıllara nostaljik bir yolculuk yaptırıyor

​FETÖ'nün holdingi üzerinden kamuya 5 bin kişi yerleştirmişler.

​​Kısıtlama sonrası İstanbul'da çıldırtan trafik.

​SpaceX tarafından 8 Ocak'ta uzaya gönderilmişti.
Nişantaşı'nda<br>Lüks<br>Sağlıkla Buluşuyor

Nişantaşı'nda
Lüks
Sağlıkla Buluşuyor

​Lüksün de tanımı artık değişti.

​Bakan Dönmez, gazetecilere açıklamada bulundu.

​Kaynağı özür diledi, Kılıçdaroğlu 'troll' dedi.

Ortaya çıkan 22 Nisan 2013 tarihli savunmada, dikkat çeken noktalar bulunuyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.