Napoli Attila Szalai için devrede: Takas teklifi gündemde

Transfermarkt verilerine göre Attila Szalai'nin güncel bonservis değeri 7 milyon euro.

EURO 2020’de performansıyla adından söz ettirmeye devam eden Attila Szalai için son olarak Serie A ekibi Napoli’nin devrede olduğu iddia edildi.

İtalyan basınından Napoli Today sitesinin haberine göre; Napoli, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Fenerbahçe’nin futbolcusunu listeye aldı. 23 yaşındaki futbolcunun, Macaristan ile performansına vurgu yapılan haberde, sürpriz bir takas iddiasına da yer verildi.

Mario Rui + Bir miktar para

Fenerbahçe’nin sol bek transferi için Mario Rui ile ilgilendiği ve Napoli’nin Szalai girişimlerinde paranın yanı sıra bu takası da masaya getirebileceği aktarıldı. Novak’ın yerine sol bek aradığı öne sürülen Fenerbahçe’nin Mario Rui ismini düşündüğü belirtildi.

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30 yaşındaki Portekizli futbolcu geçen sezon Napoli formasıyla 36 maça çıktı ve 2 asist kaydetti.

SPOR İspanyol devinin gözü Szalai'de