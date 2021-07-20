Aston Villa'dan Attila Szalai'ye çılgın teklif

Transfermarkt verilerine göre Attila Szalai'nin güncel bonservis değeri 7 milyon euro.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, Royal Antwerp'e sattığı Björn Engels'in boşluğunu, Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai ile doldurmak istiyor.

Birmingham Live'ın haberine göre İngiliz ekibi, 23 yaşındaki genç stoper için 15 milyon Paund'u (17.3 milyon euro) gözden çıkardı. Szalai'yi kadrosuna katmak isteyen Aston Villa'nın kısa süre içerisinde Fenerbahçe'nin kapısını çalması bekleniyor.

Ali Koç: 20 milyon euronun altı konuşulamaz

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, daha önce yaptığı bir açıklamada Attila Szalai için övgü dolu sözler kullanmıştı. Başkan Koç, "Attila Szalai'ye ilgi acayip arttı. Szalai için 20 milyon euronun altı konuşulmaz bile" demişti.

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Vitor Pereira: Satmayın

Fenerbahçe'de takımdan gönderilecek isimleri belirleyen Vitor Pereira, Attila Szalai'nin ne olursa olsun gönderilmesini istemiyor. Şampiyonluk yolunda kilit oyunculardan birisi olduğunu düşünen Pereira, oyuncunun satılmasına sıcak bakmıyor

Geride bıraktığımız sezonun devre arasında Apollon Limassol'den 2 milyon euro karşılığında transfer edilen Attila Szalai'nin sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor. EURO 2020'de Macaristan forması altında gösterdiği başarılı performans sonrasında, genç oyuncuya olan ilgi bir hayli arttı.

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