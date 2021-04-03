Spor Boupendza Galatasaraya karşı oynayacak mı? Hatayspordan açıklama geldi
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Boupendza Galatasaray'a karşı oynayacak mı? Hatayspor'dan açıklama geldi

Hatayspor Kulübü Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, Gabonlu forvet Aaron Boupendza'nın koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve bugünkü Galatasaray maçında oynamayacağı iddialarına ilişkin, "Test sonucu kısa zaman içinde çıkacak. Kadroda olup olmayacağını, maç saatine yakın göreceğiz" dedi.

Haber Merkezi AA
Boupendza Galatasaraya karşı oynayacak mı? Hatayspordan açıklama geldi
Boupendza Süper Lig'de gol krallığı yarışında zirvede yer alıyor.

Hatayspor Kulübü Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, gazetecilere yaptığı açıklamada koronavirüse yakalandığı iddia edilen Boupendza'nın Gabon Milli Takımı maçlarının ardından dün Türkiye'ye geldiğini söyledi.

Boupendza'nın sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Vardı,"Türk Hava Yolları kesinlikle akredite olduğunuz yerden test istiyor. Dolayısıyla dün itibarıyla geldiği için testinde bir şey yok. Elimizde de belgelerimiz var. Uluslararası akredite olan yerde test yapıldı. Türkiye'ye sabaha karşı geldi, tekrar test yapıldı ve sonuçlarını bekliyoruz. Bundan sonra top hocamızda, şu an itibarıyla Boupendza ile ilgili diyecek başka bir şey yok, taktir hocamızındır. Test sonucu kısa zaman içinde çıkacak. Kadroda olup olmayacağını, maç saatine yakın göreceğiz" ifadelerini kullandı.

  • Süper Lig'in 32. haftasında Atakaş Hatayspor bugün saat 19.00'da Antakya Atatürk Stadı'nda Galatasaray'ı konuk edecek.

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