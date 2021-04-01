Fatih Terim'in men cezası Tahkim Kurulu tarafından onandı

Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinden açıkladığı kararlarda Fatih Terim ve Ümit Davala'ya 2 maç men cezası verildiğini açıklamıştı. Tahkim Kurulu'nun bugünkü kararlarında cezaların onandığı duyuruldu.

Fatih Terim, cezası nedeniyle Hatayspor ve Karagümrük maçlarında takımın başında olamayacak.

PFDK cezalarla ilgili şu açıklamayı yapmıştı;

"Galatasaray teknik sorumlusu Fatih Terim’in, 19.03.2021 tarihinde oynanan Galatasaray - Çaykur Rizespor Süper Lig müsabakasında, FDT’nin 41/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 19 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına, olayın oluş şekli dikkate alınarak FDT’nin 12. Maddesinin uygulanması suretiyle neticeten 2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına ve aynı müsabakada Galatasaray antrenörü Ümit Davala’nın, rakip takım mensubuna yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 19 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına, olayın oluş şekli dikkate alınarak FDT’nin 12. Maddesinin uygulanması suretiyle neticeten 2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi."

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SPOR Fatih Terim'in son 10 yılda PFDK'dan aldığı cezalar 1 sezonu buldu



