Çağdaş Atan: Daha farklı olabilirdi

Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan
Rams Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Galatasaray'a 2-1 yenildikleri maçın ardından konuştu.
''Puan istiyorduk ama olmadı''
Genç teknik adam, "İkinci yarıya penaltı ile başladık, kırılma anı oldu. Temposu daha yüksek bir maç olurdu. Sertliğimizi ortaya koyamadık. Bazı oyuncularla 3-4 gündür beraberiz. Kafamızda bir oyun planı var. Bu maçtan puan almak istiyorduk ama olmadı. Fenerbahçe ve Kayserispor maçları var, bunu kaldıracak oyuncu grubuna sahibiz." ifadelerini kullandı.
''Dubois çok iyi oyuncu''
Başakşehir'in hocası, "Leo Dubois çok iyi bir oyuncu. Ondan çok memnunuz. Orta saha özellikli. Takıma da uyum sağladı. Onun transferinden çok memnunuz, yönetime teşekkür ederiz. Eski takımına da gol attı. Galatasaray maçı performansından çok memnunum." açıklamasını yaptı.