Çağdaş Atan: Daha farklı olabilirdi

Mücadeleyi değerlendiren Atan,

"Galatasaray'ı tebrik ederim. İyi başlamadık. Baskı yapamadık, ikinci topları almakta zorlandık. 15 dakika sonrası oyunu tuttuk. Gol yediğimiz ana kadar, pozisyonlar bulduk. Golü atsak, başka olacak. Serdar Gürler kariyerinde belki de ilk kez böyle bir gol kaçırdı. İlk yarı 0-0 bitse, ikinci yarı daha farklı bir senaryo ile sahada olabilirdik."