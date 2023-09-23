Okan Buruk'tan Icardi açıklaması: İnsan mutlu oluyor

"Zorlu bir deplasman. Biz kendi oyunumuzu oynamak istedik. Daha dikine oynadık. Ziyech gerçekten doğru yerlerde topla buluştu. Böylelikle daha çok aksiyona gitme şansımız oldu. Şanssız bir gol yedik. Hakim oyundan çıkarken şanssız bir gol yedik. 2-1 sonrası rakibi daha fazla oyuna katıyorsunuz. Genel anlamdan güzel. Sadece Kazımcan'ın sakatlığı bizi üzdü. Yarın MR'dan sonra belli olacak."

"Bugünün kazancı en azından Abdülkerim'in orada iyi performans sergilemesi. Dışardan bakan biri Abdülkerim'i bugün sol bek olarak görebilir. Maçtan önce kafamızda planı yapıyoruz. 3 Türk kuralından dolayı Kazımcan, Barış çıkarsa ne olur diye planı yaptık. Orada erken bir sakatlık olursa Abdülkerim'i orada kullanıp Kaan'ı alırız demiştik. Bir stoper için gidip gelmek zor bir şey. Onun orada yapabileceğini görmek. Hakim'in 10 numara pozisyonunda oynaması da kazanç. 3 puanın yanında bunları da gördük. Kaan da aynı şekilde. Davinson ile iyi bir ikili oldular."