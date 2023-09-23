Süper Lig'in 6.haftasında Galatasaray deplasmanda Başakşehir'i 2-1 mağlup etti. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını konuk Galatasaray, Hakim Ziyech'in 43. dakikada attığı şık golle 1-0 önde bitirdi. Sarı-kırmızlı ekip, 50. dakikada Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin penaltıdan kaydettiği golle farkı 2'ye çıkardı: 0-2





Ev sahibi Başakşehir, Galatasaray'dan transfer ettiği Leo Dubois'nın 64. dakikada attığı golle farkı 1'e indirdi: 1-2





Kalan sürede başka gol olmadı ve Galatasaray, sahadan 2-1 üstün ayrıldı.





Bu sonuçla bir maçı eksik olan Galatasaray, puanını 13'e çıkardı ve liderlik koltuğuna oturdu.





İlk galibiyetini geçen hafta alan RAMS Başakşehir ise 3 puanda kaldı.





Öte yandan Galatasaray, son 18 resmi maçında mağlubiyet yüzü görmedi.





Son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasındaki derbide Beşiktaş karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 7 lig mücadelesini (Biri Hatayspor'a karşı 3-0 hükmen) kazandı.





"Cimbom" bu sezon da Trendyol Süper Lig'de 5, UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde 6 ve grup aşamasında 1 olmak üzere çıktığı 12 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik yaşadı.

Başakşehir-Galatasaray maç özeti

6. dakikada Boey’in pasıyla sağ tarafta topa sahip olan Tete’nin ceza sahası dışı sağ çaprazından yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.

10. dakikada kaleci Volkan Babacan’ın kısa düşen pasında Karzev’in topa kayarak müdahale etmesiyle Ziyech ceza sahası içinde topun sahibi oldu. Ziyech’in aktarmaya çalıştığı pasta top yerde bulunan Torreira’ya çarptı ve Başakşehir savunmasının önünde kaldı. Berkay Özcan meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

26. dakikada ceza sahasına sokulan Karzev’in yaptığı vuruşta Abdulkerim’e çarparak havalanan topa üst direğe çarparak kornere gitti.

36. dakikada Karzev’in ceza sahası dışı sol çaprazından yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak uzak direk tarafından auta gitti.

GOL

43. dakikada Tete’nin pasında ceza yayı içinde topla buluşan Ziyech’in düzeltip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 0-1

45+1. dakikada sol kanattan Abdulkerim’in içeri yaptığı ortada Oliveira kafa vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü. Dönen topu takip eden Tete’nin şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

48. dakikada Ba’nın ceza sahası içinde Kerem Aktürkoğlu’na yaptığı müdahaleyi hakem Kadir Sağlam penaltı olarak değerlendirdi.

GOL

50. dakikada Icardi’nin kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak filelere gitti. 0-2

GOL

64. dakikada Deniz Türüç’ün pasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Dubois’in orta şut karışımı vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-2

82. dakikada Kerem Demirbay’ın ceza sahası dışı sağ çaprazından direkt olarak kaleye kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.

86. dakikada sol kanattan Kerem Demirbay’ın içeri yaptığı ortada Davinson Sanchez’in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Volkan’dan oyun alanına döndü.

89. dakikada Icardi’nin pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Zaha’nın bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.











