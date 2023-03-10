Camia Ağaoğlu'nu geri çağırıyor

Trabzonspor'da bu sezon sportif olarak hem Avrupa'da hem Süper Lig'de istenilen sonuçların alınamaması camiada hareketliliğe neden oldu. Geçtiğimiz hafta, önce kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu, ardından da teknik direktör Abdullah Avcı istifasını açıkladı. Kulübün 2. Başkanı Ertuğrul Doğan ise başkanlığa aday olduğunu dile getirdi. Ancak Ahmet Ağaoğlu'nun istifası camiada çok karşılık bulmadı.





Bordo-mavili camia, bütün unsurlarıyla Ağaoğlu'nun yeniden liste yaparak kongrede aday olması gerektiğini dile getiriyor. Yaşanılan maddi sorunlar nedeniyle yönetimi içerisinde yaşanan sıkıntıların süreci istifaya götürmesi ve Ağaoğlu'nun bu yönde bir karar almaya itilmesi de bir başka eleştiri konusu. Bordo-mavili taraftarlar ise hem şehrin sokaklarında uzatılan mikrofonlara hem de sosyal medyadaki platformlarda, Ahmet Ağaoğlu'nun yeniden başkan olması gerektiğini vurguluyorlar.





Ayrılığa razı değiller





Hareketli günlerin yaşandığı Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu'nun camianın ileri gelenlerinden destek aldığı ve güçlü bir listeyle kongreye girmeye hazırlandığı da öğrenildi.





Trabzonspor'un uzun yıllardır beklediği sportif başarıları 5 yıllık görev süresi içerisinde gerçekleştiren başkan olarak tarihe geçen Ahmet Ağaoğlu, bu başarılar nedeniyle camiadan büyük teveccüh görüyor.





Bordo-mavililerde 8 Nisan 20l8'den bu yana görev yapan Ağaoğlu, bu süreçte 4 kupa kazanarak başarılı bir başkanlık serüveni geçirdi. Görev süresi içerisinde sürdürülebilir başarı ve istikrar sözlerinin yanına sabır vurgusu ekleyen Ağaoğlu, 4 yılda kulübü bambaşka bir noktaya taşıdı.





Bu sezon teknik heyetin istediği kadronun kurulmasına rağmen özellikle Avrupa'da yaşanan sportif başarısızlık kulübü hem maddi hem de manevi olarak olumsuz etkiledi.









Müzeye kupa doldurdu





Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu'nun başkanlığı döneminde futbol takımı adeta şaha kalktı. İstanbul'un köklü kulüplerine hem puan hem de kupa olarak fark atan bordo-mavili takım, yıllardır beklediği şampiyonluğu da Ağaoğlu döneminde ulaştı.





Trabzonspor. başkan Ahmet Ağaolu'nun görev yaptığı ilk 4 yıl içerisinde Süper Lig'in en çok puan toplayan ve en az mağlubiyet yaşayan takımı olmayı basardı. Bordo-mavililer. bu süreçte 1 lig, 1 Türkiye Kupası, 2 kez de Süper Kupa'yı müzesine götürdü.





2019-20'de Türkiye Kupası'nı kazanan ve 10 yıl aradan sonra bunu başaran Trabzonspor, Olimpiyat Stadı'nda ise 2 kez Süper Kupa sevinci yaşadı. Son 4 sezonda 5 farklı takım kupa kazanırken, 4 kupayla Trabzonspor zirvede yer aldı. Aynı periyotta Beşiktaş ile Galatasaray'ın 3'er, Başakşehir ve Sivasspor'un ise 1'er kupası var.





Uzun yıllar ezeli rakipleriyle yaptığı derbilerde tatmin edici skorlar alamayan Trabzonspor, başkan Ağaoğlu döneminde İstanbul büyüklerine de üstünlük kurdu.



















