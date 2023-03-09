Abdullah Avcı: "Trabzonspor kasket gibi benim başımın üzerinde"

Burada konuşan Avcı, "Böyle bir senaryo olur mu derler ama ayrılışa kadar çok güzel şeyler yaşadık. Bu iş böyle. Güzelliklerin çok fazla olduğu anılar yaşadık. Şampiyonluktan sonra ne olduğunu anlayamadım, sokakta gördükten sonra ne olduğunu hissedebiliyorsun. Yüksek enerjili bir şehre geldim. Bunu hem bana hem de takıma yansıttılar ve uzun yıllardır beklenen şampiyonluğu kazandık. Varlığımı tekrar hissettiğim, özel duygular yaşadığım bu camiaya çok teşekkür ediyorum. Trabzon için kasket nasılsa, Trabzonspor o şekilde benim başımın üzerinde" ifadelerini kullandı.