Abdullah Avcı: "Trabzonspor kasket gibi benim başımın üzerinde"

Abdullah Avcı, Trabzonspor'un başında 116 maçta 65 galibiyet, 29 beraberlik, 22 mağlubiyet aldı.
Trabzonspor'da görevinden ayrılan Teknik Direktör Abdullah Avcı, veda etmek için dün şehre dönmüştü.
Dün kulüp çalışanlarıyla tek tek vedalaşan tecrübeli hoca, bugün de Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi'ne ziyarette bulundu.
Burada konuşan Avcı, "Böyle bir senaryo olur mu derler ama ayrılışa kadar çok güzel şeyler yaşadık. Bu iş böyle. Güzelliklerin çok fazla olduğu anılar yaşadık. Şampiyonluktan sonra ne olduğunu anlayamadım, sokakta gördükten sonra ne olduğunu hissedebiliyorsun. Yüksek enerjili bir şehre geldim. Bunu hem bana hem de takıma yansıttılar ve uzun yıllardır beklenen şampiyonluğu kazandık. Varlığımı tekrar hissettiğim, özel duygular yaşadığım bu camiaya çok teşekkür ediyorum. Trabzon için kasket nasılsa, Trabzonspor o şekilde benim başımın üzerinde" ifadelerini kullandı.
Daha sonra basın mensuplarıyla hem tek tek hem de toplu hatıra fotoğrafı çekinen Avcı'ya, TSYD Trabzon Şube Başkanı Selçuk Kılıç, şampiyonluğun simgesi haline gelen ve çerçeveletilen kasketi, Avcı'ya hediye etti.