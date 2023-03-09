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Spor

Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 25. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

13:30 . 9/03/2023 Perşembe
AA
Süper Lig'de 25. haftanın hakemleri kimler?

Süper Lig'de 25. haftanın hakemleri kimler?

Süper Lig'de bu hafta maç yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 25. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar;


10 Mart Cuma (Yarın)

20.00 Giresunspor - Fatih Karagümrük: Kadir Sağlam


11 Mart Cumartesi:

16.00 Antalyaspor - Kayserispor: Volkan Bayarslan

19.00 Galatasaray-Kasımpaşa: Atilla Karaoğlan


12 Mart Pazar:

13.30 MKE Ankaragücü - Alanyaspor: Ali Şansalan

16.00 Trabzonspor-Adana Demirspor: Abdulkadir Bitigen

19.00 Başakşehir-Beşiktaş: Mete Kalkavan


13 Mart Pazartesi:

20.00 İstanbulspor - Sivasspor: Halil Umut Meler


#Süper Lig
#Haftanın Hakemleri
#25.Hafta
10 dakika önce
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Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı
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