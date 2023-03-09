Süper Lig'de 25. haftanın hakemleri kimler?
Süper Lig'de bu hafta maç yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 25. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar;
20.00 Giresunspor - Fatih Karagümrük: Kadir Sağlam
16.00 Antalyaspor - Kayserispor: Volkan Bayarslan
19.00 Galatasaray-Kasımpaşa: Atilla Karaoğlan
13.30 MKE Ankaragücü - Alanyaspor: Ali Şansalan
16.00 Trabzonspor-Adana Demirspor: Abdulkadir Bitigen
19.00 Başakşehir-Beşiktaş: Mete Kalkavan
20.00 İstanbulspor - Sivasspor: Halil Umut Meler