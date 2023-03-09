Trabzonspor'da önceki gün istifa ettiğini açıklayan Abdullah Avcı, dün Trabzon'a gelerek teknik heyet, futbolcular ve kulüp personeliyle vedalaştı. Tecrübeli teknik adamın, futbolculara, "Bir gün yollarımız bir yerlerde mutlaka kesişir. Hepinize ligde kalan maçlarda ve Türkiye kupasında başarılar dilerim" dediği öğrenildi. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.