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Spor

Avcı veda etti

Trabzonspor'da önceki gün istifa ettiğini açıklayan Abdullah Avcı, dün Trabzon'a gelerek teknik heyet, futbolcular ve kulüp personeliyle vedalaştı. Tecrübeli teknik adamın, futbolculara, "Bir gün yollarımız bir yerlerde mutlaka kesişir. Hepinize ligde kalan maçlarda ve Türkiye kupasında başarılar dilerim" dediği öğrenildi. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

10:13 . 9/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Trabzonspor'da Abdullah Avcı futbolculara veda konuşması yaptı.

Trabzonspor'da Abdullah Avcı futbolculara veda konuşması yaptı.

Yönetim kurulunun kongre kararı almasının ardından görevinden istifa ettiğini açıklayan Trabzonspor'un eski teknik direktörü Abdullah Avcı, Trabzon'a gelerek bordo-mavili teknik heyet, futbolcular ve kulüp personeliyle vedalaştı.


Dün öğlen saatlerinde Trabzon'a gelen Avcı'yı bordo-mavili taraftarlar çiçeklerle karşıladı. Burada kısa bir konuşma yapan Avcı, gösterilen ilgiye ve desteğe teşekkür etti. Bordo-mavili takımın yaptığı antrenman öncesi teknik heyet ve futbolcularla da bir araya gelerek veda eden Abdullah Avcı, kendilerine başarı dilerken, "Güzel günler yaşadık. Büyük mutlulukların altında imzamız var. Bundan sonraki maçlarınızda başarılar dilerim. Bana verebileceğiniz en güzel hediye Türkiye kupası olacaktır. Hakkınızı helal edin" ifadelerini kullandığı öğrenildi.



Trabzonspor, sosyal medya hesabından yayınladığı videoyla, kulübe son şampiyonluğu yaşatan Abdullah Avcı'ya veda etti. Videoda, takımın geçen yıl şampiyonluk kutlamaları sırasında tecrübeli teknik adamın söylediği ve kendisinin de en sevdiği şarkı olarak açıkladığı Teşekkür ederim' şarkısı ve kulüpteki 2.5 yılına ait görüntüleri paylaşıldı. Bu arada Avcı'nın görevinden istifa etmesinin ardından bordo-mavili takımı dün antrenör Orhan Ak çalıştırdı.



#Trabzonspor
#Abdullah Avcı
#Veda
#Kongre
14 dakika önce
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Avcı veda etti
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