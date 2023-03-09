Dün öğlen saatlerinde Trabzon'a gelen Avcı'yı bordo-mavili taraftarlar çiçeklerle karşıladı. Burada kısa bir konuşma yapan Avcı, gösterilen ilgiye ve desteğe teşekkür etti. Bordo-mavili takımın yaptığı antrenman öncesi teknik heyet ve futbolcularla da bir araya gelerek veda eden Abdullah Avcı, kendilerine başarı dilerken, "Güzel günler yaşadık. Büyük mutlulukların altında imzamız var. Bundan sonraki maçlarınızda başarılar dilerim. Bana verebileceğiniz en güzel hediye Türkiye kupası olacaktır. Hakkınızı helal edin" ifadelerini kullandığı öğrenildi.