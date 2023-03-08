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Spor

Trabzonspor'da Abdullah Avcı sonrası ilk idman gerçekleştirildi

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın istifa etmesinin ardından takımın başına kimin geçeceği merak konusu. Bordo mavililerde Avcı'nın yardımcılığını yapan Orhan Ak, seçim süreci sonlanana kadar takımı çalıştırmaya devam edecek.

19:16 . 8/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Orhan Ak - Trabzonspor

Orhan Ak - Trabzonspor

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın ayrılığı sonrasında futbol takımının sorumluluğu Orhan Ak'a verildi. Bordo mavililerde seçim süreci boyunca takımın başında Orhan Ak'ın görev alacağı belirtildi.

Öte yandan Trabzonspor'un bugün gerçekleştirilen idmanında Orhan Ak ilk kez takımın başında yer aldı. Bordo mavili kulüp Abdullah Avcı olmadan gerçekleştirilen ilk idman notlarını sitesinden paylaştı.

Trabzonspor'un kulüp bilgilendirmesi şu şekilde;

"Takımımız, Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında evimizde oynayacağımız Adana Demirspor maçı hazırlıklarını bugün 16:00’da yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Sorumlumuz Orhan Ak yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde dinamik ısınmayla başlayan antrenman, 5’e 2 ile devam etti. Antrenmanın son bölümünde ise çift kale maç yapıldı. Takımımız yarın yapacağı antrenmanla Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürecek."




#Trabzonspor
#Süper Lig
#Orhan Ak
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Trabzonspor'da Abdullah Avcı sonrası ilk idman gerçekleştirildi
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