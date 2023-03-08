Trabzonspor'da Abdullah Avcı sonrası ilk idman gerçekleştirildi

Orhan Ak - Trabzonspor
Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın ayrılığı sonrasında futbol takımının sorumluluğu Orhan Ak'a verildi. Bordo mavililerde seçim süreci boyunca takımın başında Orhan Ak'ın görev alacağı belirtildi.
Öte yandan Trabzonspor'un bugün gerçekleştirilen idmanında Orhan Ak ilk kez takımın başında yer aldı. Bordo mavili kulüp Abdullah Avcı olmadan gerçekleştirilen ilk idman notlarını sitesinden paylaştı.
"Takımımız, Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında evimizde oynayacağımız Adana Demirspor maçı hazırlıklarını bugün 16:00’da yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Sorumlumuz Orhan Ak yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde dinamik ısınmayla başlayan antrenman, 5’e 2 ile devam etti. Antrenmanın son bölümünde ise çift kale maç yapıldı. Takımımız yarın yapacağı antrenmanla Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürecek."