Trabzonspor'da Abdullah Avcı sonrası ilk idman gerçekleştirildi

"Takımımız, Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında evimizde oynayacağımız Adana Demirspor maçı hazırlıklarını bugün 16:00’da yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Sorumlumuz Orhan Ak yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde dinamik ısınmayla başlayan antrenman, 5’e 2 ile devam etti. Antrenmanın son bölümünde ise çift kale maç yapıldı. Takımımız yarın yapacağı antrenmanla Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürecek."