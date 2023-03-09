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Spor

"Ağaoğlu devam etmeli"

Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu'nun başkanlıktan istifa etmesi yönetimde kabul görse de bordo-mavili camia aynı görüşte değil. Trabzonspor'un başta genel kurul üyeleri ve taraftarları olmak üzere kulübün bütün unsurları Ağaoğlu'nun başkanlığa geri dönmesini istiyor

09:19 . 9/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Trabzonspor Ağaoğlu döneminde 4 kupa kazandı.

Trabzonspor Ağaoğlu döneminde 4 kupa kazandı.

Trabzonspor'da geçen sezon yaşanan şampiyonluğun ardından bu sezon takımın kötü gidişatı ve kulübün yaşadığı mali zorluklar, yönetimde huzursuzluğa neden olunca olağanüstü genel kurul kararı alındı. Ancak Ahmet Ağaoğlu'nun geçen hafta görevinden istifa etmesi bordo-mavili camiada kabul görmedi. Başta kulübün kurulları olmak üzere Trabzonsporlu taraftarlar ve şehrin unsurları, Ahmet Ağaoğlu'nun göreve geri dönmesi gerektiğini düşünüyor. Bu konuda camianın genelinde bir fikir birliği oluşurken, Ahmet Ağaoğlu'nun görevi bırakmasının bordo-mavili camia için daha kötü olacağı düşünülüyor. Camia, bu fikrini gerek sosyal medyada gerekse kendi aralarında birbirleriyle paylaşıyor.


Sancılı günler geçiren Trabzonspor'da taraftarlar, üst üste gelen istifalar nedeniyle şaşkınlık yaşadı. Taraftarların bir kısmı takımın kötü durumundan teknik direktör Abdullah Avcı'yı sorumlu tutarak ayrılmasını doğru olarak değerlendiriyor. Büyük kısmı da Ahmet Ağaoğlu'nun görevinde kalması gerektiğini savunuyor. Bu konuda fikrini ortaya koyan camianın ortak görüşü; Ağaoğlu'nun adaylığını koyarak tekrar göreve gelmesi.



Tekrar başkan olmalı

Trabzonspor'da peş peşe gelen istifalar karşısında şaşırdığını söyleyen taraftarlardan İrem Şentürk, "Hocanın istifasını yerinde buluyorum. Başkanın istifasını hiç beklemiyordum. Öğrendiğimde şok yaşadım. Tekrar adaylığını koyarsa yine göreve geleceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.


Taraftarlardan Yasin Araş, "Ağaoğlu canla başla her şeyden feragat ederek takımın başında bulundu. Yeri geldi terminalde uyudu, yeri geldi kendi ayağındaki ayakkabıyı futbolculara verdi. Dönmeli" dedi.


Ağaoğlu'nu destekleyen taraftar Yaşar Bektaş da, "Taraftarın yüzde 80'i Abdullah Avcı'nın istifa etmesini bekliyordu ancak Ahmet Ağaoğlu için durum öyle değil. Başkanın kalmasını isteyen kesim çok fazla" dedi.




#Trabzonspor
#Ahmet Ağaoğlu
#Abdullah Avcı
1 saat önce
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"Ağaoğlu devam etmeli"
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