"Ağaoğlu devam etmeli"

Trabzonspor'da geçen sezon yaşanan şampiyonluğun ardından bu sezon takımın kötü gidişatı ve kulübün yaşadığı mali zorluklar, yönetimde huzursuzluğa neden olunca olağanüstü genel kurul kararı alındı. Ancak Ahmet Ağaoğlu'nun geçen hafta görevinden istifa etmesi bordo-mavili camiada kabul görmedi. Başta kulübün kurulları olmak üzere Trabzonsporlu taraftarlar ve şehrin unsurları, Ahmet Ağaoğlu'nun göreve geri dönmesi gerektiğini düşünüyor. Bu konuda camianın genelinde bir fikir birliği oluşurken, Ahmet Ağaoğlu'nun görevi bırakmasının bordo-mavili camia için daha kötü olacağı düşünülüyor. Camia, bu fikrini gerek sosyal medyada gerekse kendi aralarında birbirleriyle paylaşıyor.