Haziran ayının yaklaşmasıyla birlikte gözler Babalar Günü tarihine çevrildi. Anneler Günü'nün kutlanmasıyla Babalar Günü'nün ne zaman, hangi tarihte kutlanacak sorusu da geldi. Yılın anlamlı günlerinden biri olan Babalar Günü bu yıl hangi tarihe denk geliyor? İşte babasının bu özel gününü kutlamak isteyenler için Babalar Günü...

Babalar Günü'nün kökeninde ilginç bir hikaye var; bir baba ile kızının hikayesi. Sadece annelerin değil, babaların da yılda bir kere olsa bile özel bir güne sahip olması gerektiği fikriyle bu gün ortaya çıktı. Anneliğin kutlandığı özel bir gün yıllık takvimlerde yer edindiğine göre, babalarımızın da bu hakka sahip olmaları gerekmez mi?