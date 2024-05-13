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Babalar günü ne zaman 2024?

Haziran ayının yaklaşmasıyla birlikte Babalar Günü tarihine dikkatler çevriliyor. Anneler gününden sonra gözler babalar gününe çevrildi. Peki babalar günü ne zaman? İşte 2024 Babalar Günü tarihi..

09:05 - 13/05/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Babalar günü ne zaman?
Babalar günü ne zaman?

Haziran ayının yaklaşmasıyla birlikte gözler Babalar Günü tarihine çevrildi. Anneler Günü'nün kutlanmasıyla Babalar Günü'nün ne zaman, hangi tarihte kutlanacak sorusu da geldi. Yılın anlamlı günlerinden biri olan Babalar Günü bu yıl hangi tarihe denk geliyor? İşte babasının bu özel gününü kutlamak isteyenler için Babalar Günü...

2024 Babalar Günü tarihi ne zaman, hangi gün?

Babalar Günü, babalara saygı göstermek ve onları onurlandırmak amacıyla kutlanan özel bir gündür. 2024 Babalar Günü, 16 Haziran Pazar günü kutlanacak.

Babalar günü tarihi

Babalar Günü'nün kökeninde ilginç bir hikaye var; bir baba ile kızının hikayesi. Sadece annelerin değil, babaların da yılda bir kere olsa bile özel bir güne sahip olması gerektiği fikriyle bu gün ortaya çıktı. Anneliğin kutlandığı özel bir gün yıllık takvimlerde yer edindiğine göre, babalarımızın da bu hakka sahip olmaları gerekmez mi?

Babalar Günü, ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlandı. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge, kutlamaları destekledi ancak resmi olarak Babalar Günü'nü ilan etmedi.



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