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Cenaze töreninde dikkati çeken görüntü: Burak Elmas ile Fatih Terim bir araya gelmedi

Galatasaray Kulübü'nün eski başkanlarından Selahattin Beyazıt, son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine katılan Burak Elmas ile Fatih Terim'in birbirlerinden uzak durması dikkatlerden kaçmadı.

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Haber Merkezi DHA
Cenaze töreninde dikkati çeken görüntü: Burak Elmas ile Fatih Terim bir araya gelmedi
Fatih Terim'in cenaze namazında arka sıralarda saf tuttuğu görüldü.

İki gün önce 91 yaşında hayatını kaybeden Selahattin Beyazıt'ın cenaze namazı, öğle vakti Teşvikiye Camisi'nde kılındı.

Cenaze törenine Beyazıt ailesi, sarı-kırmızılı kulübün başkanı Burak Elmas, yönetim kurulu üyeleri, eski başkanlardan Faruk Süren, Adnan Polat ve Dursun Özbek, Galatasaray Eğitim Vakfı Başkanı İnan Kıraç, Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, eski Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, eski milli futbolcu ve MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı ile camiadan birçok kişi katıldı.

Selahattin Beyazıt, namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.

Burak Elmas ile Ali Koç birlikte saf tuttu.
DHA
Burak Elmas ile Ali Koç birlikte saf tuttu.

Elmas: "Ağabeyimizi kaybettik"

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, hayatını kaybeden Selahattin Beyazıt'ın çok değerli bir Galatasaraylı olduğunu söylerken, "Camiamızda çok önemli olan ağabeyimizi kaybettik. Son dönemde çok önemli Galatasaraylı büyüklerimizi kaybettik. Büyük katkıları oldu yeri dolmayacak önemli Galatasaraylılardan biriydi. Emanetini taşımaya devam edeceğiz. Allah rahmet eylesin" dedi.

Terim ve Elmas bir araya gelmedi

Bu arada Galatasaray Başkanı Burak Elmas ile kısa süre önce yollar ayrılan teknik direktör Fatih Terim, törende bir araya gelmedi. Namaz sırasında Terim'in arka sıralarda saf tutması dikkati çekti.

Terim, Beyazıt ailesine taziyelerini iletti.
AA
Terim, Beyazıt ailesine taziyelerini iletti.

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