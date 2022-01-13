Fatih Terim'den dikkat çeken paylaşım: "Son imzam"

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, sarı kırmızılı taraftarlara yaptığı paylaşımla veda etti.
Terim, paylaşımında 'ilk imzam ve son imzam' ifadesini kullanırken sözleşmesinin feshi ile ilgili kağıdı imzaladığı anı takipçilerine gösterdi. Tecrübeli teknik adamın bu paylaşımı, 'Fatih Terim bir daha Galatasaray'da çalışmayacak' şeklinde yorumlandı.
Galatasaraylı taraftarlar, Fatih Terim'in paylaşımının altına 'bizi bırakma' şeklinde mesajlar atarken başkan Burak Elmas ile yönetimine tepki gösterdi.
Galatasaray’daki ilk imzam ve son imzam… pic.twitter.com/Iqf4FUOxRP
Galatasaray’daki ilk imzam ve son imzam… pic.twitter.com/Iqf4FUOxRP— Fatih Terim (@fatihterim) January 13, 2022