Spor Fatih Terimden dikkat çeken paylaşım "Son imzam"
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Fatih Terim'den dikkat çeken paylaşım: "Son imzam"

Galatasaray ile yollarını ayıran teknik direktör Fatih Terim sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu. Terim, paylaşımında 'ilk imzam ve son imzam' ifadesini kullanırken sözleşmesinin feshi ile ilgili kağıdı imzaladığı anı takipçilerine gösterdi. Tecrübeli teknik adamın yapmış olduğu bu paylaşım, Fatih Terim'in Galatasaray'da bir daha çalışmayacağı şeklinde yorumlandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fatih Terimden dikkat çeken paylaşım: Son imzam
Fatih Terim, Florya'dan ayrılırken Galatasaraylı taraftarlara böyle veda etmişti.

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, sarı kırmızılı taraftarlara yaptığı paylaşımla veda etti.

Terim, paylaşımında 'ilk imzam ve son imzam' ifadesini kullanırken sözleşmesinin feshi ile ilgili kağıdı imzaladığı anı takipçilerine gösterdi. Tecrübeli teknik adamın bu paylaşımı, 'Fatih Terim bir daha Galatasaray'da çalışmayacak' şeklinde yorumlandı.

Galatasaraylı taraftarlar, Fatih Terim'in paylaşımının altına 'bizi bırakma' şeklinde mesajlar atarken başkan Burak Elmas ile yönetimine tepki gösterdi.
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