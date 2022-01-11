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Fatih Terim veda etti

Galatasaray’daki 4. dönemi sona eren teknik direktör Fatih Terim, bugün Florya Metin Oktay Tesisleri’ne gelerek futbolcular ve personelle vedalaştı.

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Haber Merkezi DHA Diğer İHA
Fatih Terim veda etti
Fatih Terim aracına binerken taraftarları selamladı.

Galatasaray’da Fatih Terim’in 4. dönemi dün son bulurken, tecrübeli teknik adam bugün Florya Metin Oktay Tesisleri’ne geldi.

Tesislere ailesiyle birlikte gelen, yaklaşık yarım saat kadar kalan Terim, futbolcularla ve personelle vedalaştıktan sonra tesislerden ayrıldı.

Florya’da bekleyen taraftarları selamlamak için aracından inen tecrübeli teknik adam, kendisine tezahüratlarda bulunan sarı-kırmızılılarla vedalaştıktan sonra tesislerden ayrıldı.

Taraftarlar, Fatih Terim’in aracının peşinden koşarken, Başkan Burak Elmas ve yönetimi de protesto etti.

"Yarı yolda bırakıldım"

Fanatik'te yer alan habere göre; futbolcularla kısa bir sohbet gerçekleştiren Fatih Terim, şu sözleri kullandı:

  • "Ben bir proje için her şeyi riske ettim. Böyle anlaşmıştık ama yarı yolda bırakıldım. Sizin her şeyi başarabileceğinizi biliyorum. Kırdığım kim varsa hakkını helal etsin."

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