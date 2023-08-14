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Spor

Cengiz Ünder ilk idmanında hastanelik oluyordu

Fenerbahçe'nin yeni transferi Cengiz Ünder, sarı-lacivertli ekiple şanssız başlangıç yaptı. Milli futbolcu ilk idmanında kafasına krampon darbesi aldı.

16:07 . 14/08/2023 Pazartesi
DHA
Cengiz Ünder görüntüsünü sosyal medyadan paylaştı.

Cengiz Ünder görüntüsünü sosyal medyadan paylaştı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında Maribor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Marsilya'dan sarı-lacivertli ekibe dahil olan Cengiz Ünder ile Manchester United'dan transfer edilen Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred bugünkü idmanda takımla çalışmalarda yer aldı.


Sarı-lacivertlilerde Cengiz Ünder, idmanda kafasına krampon darbesi aldı. Hafif kanaması olan ve ciddi bir durumunun olmadığı öğrenilen milli futbolcu, sosyal medya hesabından "İlk gün hediyesi. Hoşbulduk Fenerbahçe" notu ile görüntüsünü paylaştı.




Osayi ve Becao'nun durumu netleşti

Fenerbahçe'de Nijeryalı futbolcu Bright Osayi-Samuel ile yeni transferlerden Rodrigo Becao'nun sağlık durumu belli oldu.


Gaziantep FK maçında sakatlık yaşayan iki futbolcunun bugün MR'ları çekildi. Yapılan tetkikler sonrasında ciddi bulgulara rastlanmayan Osayi-Samuel ile Becao'nun tedavisine başlandı. Becao'nun Sumsunspor ile oynanacak maça ise yetiştirilmesi bekleniyor.





#Fenerbahçe
#Cengiz Ünder
#Fred
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