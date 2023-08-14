Cengiz Ünder'in maaşı ortaya çıktı

Fenerbahçe, Marsilya'dan transfer edilen Cengiz Ünder'in maliyetini duyurdu. Açıklamada, "Olimpik Marsilya kulübüne toplam transfer bedeli olan 15 milyon Euro 4 sene içerisinde ödenecektir. FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri kulübümüz tarafından ödenecektir" denildi.

4 yıllık sözleşme imzalanan milli futbolcu, "Kendimi gururlu ve mutlu hissediyorum. Herkesin bana karşı duruşu çok güzeldi" dedi.

Cengiz Ünder için ödenen 15 milyon euroluk bonservis ücreti, şu ana kadar bir yerli oyuncu için ödenen en yüksek bedel oldu. Cengiz, Fenerbahçe tarihi için de en yüksek bonservis bedeli ödenen oyuncu oldu.