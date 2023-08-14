|
Spor

Cengiz Ünder'in maaşı ortaya çıktı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Cengiz Ünder'in sarı-lacivertli kulüpten yıllık 2.2 milyon euro alacağı öğrenildi.

10:11 . 14/08/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Cengiz Ünder Fenerbahçe'de 20 numaralı formayı giyecek.

Cengiz Ünder Fenerbahçe'de 20 numaralı formayı giyecek.

Fenerbahçe, Marsilya'dan transfer edilen Cengiz Ünder'in maliyetini duyurdu. Açıklamada, "Olimpik Marsilya kulübüne toplam transfer bedeli olan 15 milyon Euro 4 sene içerisinde ödenecektir. FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri kulübümüz tarafından ödenecektir" denildi.


4 yıllık sözleşme imzalanan milli futbolcu, "Kendimi gururlu ve mutlu hissediyorum. Herkesin bana karşı duruşu çok güzeldi" dedi.


26 yaşındaki kanat oyuncusunun 2.2 milyon euro yıllık ücret alacağı öğrenildi.


Cengiz Ünder için ödenen 15 milyon euroluk bonservis ücreti, şu ana kadar bir yerli oyuncu için ödenen en yüksek bedel oldu. Cengiz, Fenerbahçe tarihi için de en yüksek bonservis bedeli ödenen oyuncu oldu.


Daha önce Güiza için 14 milyon euro ödeme yapılmıştı.






#Fenerbahçe
#Cengiz Ünder
#Süper Lig
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Açık cezaevine dönüşler ne zaman? O tarihe kadar müracat etmeyenler haklarını kaybedecek o da yetmeyip kapalı cezaevine girecek!