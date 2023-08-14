Cengiz Ünder'in maaşı ortaya çıktı

Cengiz Ünder Fenerbahçe'de 20 numaralı formayı giyecek.
Fenerbahçe, Marsilya'dan transfer edilen Cengiz Ünder'in maliyetini duyurdu. Açıklamada, "Olimpik Marsilya kulübüne toplam transfer bedeli olan 15 milyon Euro 4 sene içerisinde ödenecektir. FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri kulübümüz tarafından ödenecektir" denildi.
4 yıllık sözleşme imzalanan milli futbolcu, "Kendimi gururlu ve mutlu hissediyorum. Herkesin bana karşı duruşu çok güzeldi" dedi.
26 yaşındaki kanat oyuncusunun 2.2 milyon euro yıllık ücret alacağı öğrenildi.
Cengiz Ünder için ödenen 15 milyon euroluk bonservis ücreti, şu ana kadar bir yerli oyuncu için ödenen en yüksek bedel oldu. Cengiz, Fenerbahçe tarihi için de en yüksek bonservis bedeli ödenen oyuncu oldu.
Daha önce Güiza için 14 milyon euro ödeme yapılmıştı.