Hac nedir ve Hac nasıl yapılır resimli olarak anlatımını haberimizden görebilirsiniz. Hac sözlükte; hürmete değer makamları ziyaret etmek anlamına gelmektedir. Müslüman aleminin en önem verdiği ibadetlerden biri olan Hacca gitmek isteyenler haccın nasıl yapıldığını, önemini ve daha bir çok bilgiyi buradan görebilirler. Sizler için derlediğimiz bu haberden Haccın ne olduğunu ve yapılışını resimli olarak paylaşıyoruz.