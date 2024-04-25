Hac ibadetini yerine getirecek binlerce aday, 2 Kasım günü kura çekimleri ardından 06 - 24 Kasım 2023 tarihlerinde de kesin kayıtlarıı tamamladı. Hacı adayları ve yakınları ise 2024 hac kafile ve uçuş bilgilerini merak ediyor.
HACCA NE ZAMAN GİDİLECEK?
Adayların merak ve heyecanla beklediği 2024 hac gidişleri 9 Mayıs - 12 Haziran tarihleri arasında olacak. Dönüşler ise 22 Haziran - 17 Temmuz 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
HACI ADAYLARININ KAFİLE VE UÇUŞ BİLGİLERİ AÇIKLANDI MI?
Hacı adaylarının kafile ve uçuş bilgileri belli olduBu yıl hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının kafile ve uçuş bilgileri erişime açıldı.
Diyanet İşleri Başkanlığının internet sayfasında yer alan bilgiye göre, "Diyanet İşleri Başkanlığı 2024 Yılı Hac Organizasyonu" kapsamında hacı adaylarının kafile ve uçuş bilgileri belli oldu. Hacı adayları, kafile ve uçuş bilgilerini e-Devlet üzerinden öğrenebilecek.
2024 HAC FİYATLARI NE KADAR?
Diyanet İşleri Başkanlığı 2024 yılı hac ibadeti için yayımladığı broşürde fiyatlara yer verdi.
1 Kişilik Konaklama Ücreti:
4 Kişilik Oda: 24.500 SAR
3 Kişilik Oda: 26.500 SAR
2 Kişilik Oda: 28.500 SAR
0-2 Yaş Arası Bebek (0-24 Ay): 2-3-4 Kişilik Oda 7.200 SAR
3-7 Yaş Arası Çocuk (25-72 A): 2-3-4 Kişilik Oda 14.000 SAR
7-12 Yaş Arası Çocuk (73-144 Ay): 2-3-4 Kişilik Oda 15.350 SAR