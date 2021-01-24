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SÜPER LİG

Christoph Daum: Fenerbahçe şampiyon olur

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Christoph Daum, sarı-lacivertlilerin Mesut Özil transferi hakkında açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'nin şampiyonluk için iyi bir kadro kurduğunu ifade eden Alman hoca, Süper Lig'deki şampiyonluk favorisini de açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Christoph Daum, Fenerbahçe ile 2, Beşiktaş ile de bir kez Süper Lig'de şampiyonluk yaşamıştı.
​Christoph Daum, Fenerbahçe ile 2, Beşiktaş ile de bir kez Süper Lig'de şampiyonluk yaşamıştı.

2003/2006 ve 2009/2010 yılları arasında Fenerbahçe'yi çalıştıran ve 2 kez şampiyonluğu göğüsleyen Alman Teknik Direktör Christoph Daum, sarı-lacivertli takımın Mesut Özil transferi hakkında konuştu.

"Başarılı olacaklarına inanıyorum"

TRT Deutsch'a konuşan Daum, Erol Bulut'un ekibinde yer alan Emre Belözoğlu, Selçuk Şahin, Volkan Demirel ve Aurelio gibi isimleri yakından tanıdığını söyledi. Christoph Daum, "Teknik heyetteki görevleri açısından kariyerlerinin henüz başlarında bulunuyorlar. Ancak ben yine de onların başarılı olacağına inanıyorum" dedi.

  • "Fenerbahçe şampiyon olur"
  • Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferi hakkında da konuşan Daum, aynı zamanda sarı-lacivertlilerin şampiyon olabileceğini söyledi. Alman teknik adam, "Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, şampiyonluğa oynayacağını düşündüğüm iyi bir takım kurmuş. Türkiye'de tabii 'bunlar şampiyon olmak zorunda' diyeceklerdir; ama hayır. Ben bu takım şampiyon olur diyorum. Bir de şimdi acil ihtiyaç olan 10 numara mevkiine oyuncu gelecek. Yanlış anlaşılmasın, o mevkide oynayabilecek olan Pelkas da çok iyi bir ofansif orta saha oyuncusu. Fakat şimdi Mesut Özil de gelince daha da güçlü olacaklar. Bence şampiyonluk yolundalar ve bu yolda sadece kendilerine yenik düşebilirler" ifadelerini kullandı.

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