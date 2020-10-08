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Daum'dan Fenerbahçe itirafı: Faturayı ödeyin, imzayı atayım

Bir dönem Beşiktaş ve Fenerbahçe'de görev yapan Alman teknik direktör Christoph Daum, sarı-lacivertliler ile sözleşme imzalamadan önce kulübün kaldığı otele faturayı ödemesini şart koştuğunu anlattı.

Haber Merkezi AA
Daum, Fenerbahçe'de büyük başarılara imza attı.

Daum, Fenerbahçe'de büyük başarılara imza attı.

Christoph Daum, Almanya'da Ullstein kitabevi tarafından piyasaya sürülen "Her zaman sınırda" (Immer am limit) adlı biyografi kitabında Türkiye'de geçen yıllarına uzun bir bölüm ayırdı.

"Türkiye'ye transfer olmamdaki önemli etkenlerden birisi Solingen faciasıdır"


Daum, geçmişte yaklaşık 25 sene önce Türkiye'ye teknik direktör olarak gittiğine işaret ederek, "Türkiye'ye gitmemde Solingen'deki ırkçı kundaklama saldırısı önemli bir rol oynadı. Üçü çocuk toplam beş Türk kundaklanarak katledildi. Tüm Almanya gibi bu aşırı sağcı olay beni de şok etti. Korkak saldırıdan ötürü utandım ve aslında biz Almanların öyle düşündükleri gibi olmadığımızı Türklere göstermek istedim" ifadelerini kullandı.

"Havalimanında yanağımdan ve alnımdan öpüyorlardı"


Beşiktaş'a transfer görüşmesine gittiğinde hayatında hiç bu kadar ilgi görmediğini anlatan Daum, havalimanında ilgiden neredeyse yürüyemediğine işaret ederek, "O kadar çok taraftar vardı ki kimisi yanağımdan ve alnımdan öpüyordu. Tespihler ve nazar boncukları ve diğer hediyeler verenler... Adeta bir hediyelik eşya dükkanı açabilirdim" değerlendirmesinde bulundu.

Daum yönetimindeki Beşiktaş, 1994-95 sezonunda şampiyon oldu.
Daum yönetimindeki Beşiktaş, 1994-95 sezonunda şampiyon oldu.

Fenerbahçe maçındaki elektrik kesintisi tesadüf müydü?

Beşiktaş ile ilk çıktığı karşılaşmanın Fenerbahçe ile Türkiye Kupası maçı olduğunu hatırlatan Daum, şunları kaydetti:

  • "Sahaya çıktığımda taraftar o kadar sesli tezahürat ediyordu ki 141 desibel ile bu bir dünya rekoruydu. Çok etkilenmiştim. Hemen bir engelli taraftar bulunması istedim. Engelli taraftar arkadaşla tanışıp ona soyunma odasına girip takımın motivasyonuna yardımcı olmasını söyledim. Çok heyecanlanmıştı. Soyunma odasına girdiğimizde futbolcular da çok şaşkındı. Sonra karşılaşmaya hızlı başladık ve 2-0 öne geçtik. Fenerbahçe durumu 2-1'e getirdikten sonra çok baskı yapmaya başlamıştı. Baskıların çok fazla olduğu anda birden elektrikler kesildi. Ben ne olduğunu anlayamadım bir anda. Yaklaşık on dakika karanlık kaldı stat. 10 dakikalık kesinti takım için yeterliydi. Bazen elektrik kesintisinin zamanlamasının tesadüf olup olmadığını kendi kendime soruyorum. Gerçi elektrik kesintisi o dönemler de olağandışı değildi."

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan kupa maçı, elektrik kesintisi nedeniyle 15 dakika durmuştu.
Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan kupa maçı, elektrik kesintisi nedeniyle 15 dakika durmuştu.

"Türkiye'de bir futbolcuyu diğerlerinin yanında eleştirmemeyi öğrendim"

Alman teknik adam, Türkiye'de öğrenmek zorunda kaldığı durumlardan birisinin bir futbolcuyu diğerlerinin yanında hatasından dolayı eleştirmemek olduğunu dile getirerek, "Takımdaki eski oyuncuları genç oyuncuların yanında eleştirmek af edilmeyen bir küçümseme olarak algılanıyordu. Savunmadan Recep Çetin'in maçtaki bir hatasını takımla beraber ele aldık. O kadar alındı ki sonra birden hastalandı. Bundesliga'da böyle bir şey olsa kulüpten uyarı alırdı ama Türkiye'de işler farklı gidiyordu, buna alışmalıydım. Ben de birebir görüşmelere ağırlık verdim ve bu görüşmelerde yüzde 80 olumlu yüzde yirmi ise eleştirisel davrandım" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de ilk öğrendiği ve benimsediği atasözünün "Dil kılıçtan keskindir" olduğunu belirten Daum, Türkçe atasözleri öğrenmek için kendisine sözlük aldığını biraz bunlardan öğrenebildiğini aktardı.

Türkler ile çok iyi bir uyum sağladığını vurgulayan Daum, 1994 yılında iki kupa kazanmalarının ardından taraftar tarafından "kahraman" ilan edildiğini ifade etti.

Servet Çetin: Daum'a küfür ettim
AA

Servet Çetin: Daum'a küfür ettim

Spor Toto Süper Lig takımlarından Mersin İdmanyurdu'nun yıldız oyuncuları, üniversite öğrencileriyle bir araya gelerek, futbol yaşamlarıyla ilgili anılarını anlattı. Servet Çetin, Fenerbahçe'de forma şansı bulamadığı dönemde teknik direktör Daum'a küfrettiğini ve akabinde ilk 11'e alındığını söyledi.


Fenerbahçe'ye imza atmadan önce otel faturasını ödenmesini istemiş

Christoph Daum, kitabında Fenerbahçe ile sözleşme imzalamadan önce kulübün kaldığı otele faturayı ödemesini şart koştuğunu anlattı.

Daum, "Fenerbahçe daha önce Werner Lorant ile Avusturya'da Stanglwirt otelinde kamp yapmışlar. Ancak Fenerbahçe kulübü aracı ajansa 3 haneli rakamı ödemesine rağmen ajans otele ödeme yapmamış. İflas etmiş. Otel sahibini tanıdığım için benden bu konuda yardım istemişti. Aziz Yıldırım ile Avusturya'da sözleşme imzalamadan önce faturanın halledilmesini istedim. Onlarda şaşırdılar ancak 4 saat uzaklığa bir kişiyi göndererek bu sorunu çözdüler. Ben de sözleşmeyi imzaladım" ifadelerini kullandı.

Daum, Fenerbahçe'de iki lig şampiyonluğu yaşadı.
Daum, Fenerbahçe'de iki lig şampiyonluğu yaşadı.

"Aziz Yıldırım kulübü işinden çok önemsiyordu"

Fenerbahçe'ye transfer olduğunda başkan Aziz Yıldırım hakkında sadece müteahhit olduğunu ve milyarlık bir imparatorluğa sahip olduğunu duyduğunu belirten Alman teknik adam, "Aziz Yıldırım kulübü işinden çok önemsiyordu. Kalbini Fenerbahçe'ye vermişti. Kulübün anahtarını bana teslim etti ve ben çalışmaya başladım. Sadece kızgın olduğunda bana gözüne gözükme ve şaka yapma uyarısında bulunmuşlardı" değerlendirmesinde bulundu.

Hooijdonk'un transferi: Aziz Yıldırım için çerez parasıydı


O dönemde Hollandalı futbolcu Pierre van Hooijdonk'u takıma kazandırmak istediğini ve bu amaçla görüştüğü aktaran Daum, futbolcuyu Galatasaray'ın da almak istediğini duyunca Aziz Yıldırım ile Hollanda'ya gittiklerini anlattı.

Daum, buradaki görüşmede futbolcunun danışmanının yüksek bir rakam istediğini vurgulayarak, "Burada Aziz Yıldırım fiyatı duyunca hafif bir gülümsedi. Oyuncuyu o da istiyordu. Fiyat Aziz Yıldırım için adeta çerez parasıydı. Yıldırım'ın bu tavrı beni çok etkiledi. Transfer dört saatte bitti. Burada Yıldırım'ın bana desteğinin farkına vardım. Bu desteği bana bir güven olarak gördüm" şeklinde görüş belirtti.

Christoph Daum ayrıca medya ve taraftar baskısını nedeniyle Türkiye'de bir yıl teknik direktörlük yapmanın 7 yaşam yılına bedel olduğunu vurguladı.

Hooijdonk, sarı-lacivertli formayla çıktığı 60 maçta 34 gol attı.
Hooijdonk, sarı-lacivertli formayla çıktığı 60 maçta 34 gol attı.

"Robert Enke'nin depresyonda olduğunu sonradan öğrendim"

Daum, Fenerbahçe'nin 2003 yılında transfer ettiği ve 2009 yılından intihar eden Alman kaleci Robert Enke'nin depresyonda olduğunu sonradan öğrendiğinin altını çizdi.

İstanbulspor'a mağlup oldukları maçta kaleci Enke'nin hatalarının futbolda çok nadir görüldüğünü anlatan Alman teknik adam, "Robert ile görüşmek için bir gün sonra otel odasına gittim. Hava açık olmasına rağmen odaya girdiğimde perdelerin kapalı odanın karanlık bir halde olması garibime gitmişti. Robert burada bana ilk kez depresyon hastası olduğunu açıklamıştı. Barcelona'daki başarısızlığının sebebinin sportif olmadığını şiddetli depresyondan kaynaklandığını anlattı. Kendisini kandırdığını geçtiğini düşündüğünü ancak hastalığın tekrar geri geldiğini ve korktuğunu ifade etti. Hiç beklemiyordum, böyle bir şeye şaşırmıştım. Ertesi gün menajeri geldi ve sözleşmesi feshedilerek İstanbul'dan ayrıldı.Yıllar sonra intihar ettiğinde çok üzülmüştüm acaba o dönemler bir şeyler yapabilir miydim diye kendime sormadan edemedim" ifadelerini kullandı.

Enke'nin F.Bahçe forması ile çıktığı ilk maç
Diğer

Enke'nin F.Bahçe forması ile çıktığı ilk maç

31 Temmuz 2003'te Fenerbahçe'ye imza atan ardından ilk çıktığı İstanbul maçında yediği hatalı goller sonrası gönderilen Alman Milli Takımı'nın kalecisi Enke'nin bugün ölüm yıldönümü.


  • Solingen faciası
  • Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki Solingen kentinde 29 Mayıs 1993'de Genç ailesinin Untere Werner Caddesi'ndeki evleri kundaklanmış, saldırıda Gürsün İnce (28), Hatice Genç (19), Gülüstan Öztürk (12), Hülya Genç (9) ve Saime Genç (5) hayatını kaybetmişti.
  • Yakalanan failler Markus Gartmann, Felix Köhnen, Christian Reher ve Christian Buchholz hapis cezalarını çektikten sonra serbest bırakıldı. Kimlikleri gizli tutulan failler yaşamlarını Almanya'da sürdürüyor.

Irkçı terör Almanya'da çok can aldı
Irkçı terör Almanya'da çok can aldı

Almanya’nın Hanau kentinde ırkçı teröristin aralarında 4 Türk'ün de bulunduğu 9 göçmen kökenliyi öldürmesinin ardından ülkede gözler bir kez daha ırkçı grupların işlediği suçlara çevrildi.Göçmenlere, yabancılara ve farklı düşünenlere yönelik saldırılar gerçekleştiren ırkçı teröristler Almanya’da şimdiye kadar yüzlerce kişiyi öldürdü.Uzmanlar, 1949-1990 yıllarında aşırı sağcı eylemler devlet kurumları ve basın tarafından kayıt alında alınmadığından dolayı gerçek ölü sayılarının çok daha yüksek olduğunu ifade ediyor. Aşırı sağla mücadele konularındaki çalışmalarıyla tanınan Amadeu Antonio Vakfınca geçen yıl yapılan bir açıklamada, geçmişte farklı tarihlerde meydana gelen 3 bin 300’den fazla olayın incelendiğini, bu olayların 745’inin aşırı sağ saikiyle işlendiğine yönelik ipucunun tespit edildiği aktarıldı. Ancak bu tamamıyla kanıtlanmadığından dolayı söz konusu sayı resmi veri olarak gösterilemiyor.AA muhabirinin çeşitli kaynaklardan bazı örneklerle derlediği bilgilere göre Almanya’da aşırı sağcılar 1990-2020 yıllarında kundaklama, terörist eylem, adam öldürme ve yaralama gibi çok sayıda eylem gerçekleştirerek bu süre içinde 200’ün üstünde kişiyi katletti.İki Almanya’nın 1990'da birleşmesinin ardından mültecilere ve yabancılara yönelik ırkçı ve yabancı düşmanı saldırılarda artış görüldü.Almanya’nın başkenti Berlin’de 1991’in ekim ayında gençler arasında çıkan kavgada 19 yaşındaki Mete Ekşi aşırı sağcıların darbesiyle hayatını kaybetti.Bu kavgada yer alan 25 yaşındaki bir Alman 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.Neonaziler serbest1991’de Hoyerswerda ve 1992’de Rostock kentinde mülteci yurtlarına yönelik saldırılarda çok sayıda kişi yaralanırken Hamburg yakınlarındaki Mölln şehrinde 23 Kasım 1992'de kundaklanan evde, 10 yaşındaki Yeliz Arslan, 14 yaşındaki Ayşe Yılmaz ve 51 yaşındaki Bahide Arslan yaşamını yitirdi. Kundaklamayı gerçekleştiren 2 Neonazi, 15 yıl cezaevinde kaldıktan sonra serbest bırakıldı. Mölln faciası, Almanya'da Neonaziler tarafından yapılan ilk ırkçı kundaklama olarak tarihe geçti.Bu olaydan 7 ay sonra 29 Mayıs 1993’te Kuzey Ren Vestfalya eyaletinin Solingen kentinde Genç ailesinin Untere Werner Caddesi'ndeki evleri aşırı sağcılar tarafından kundaklandı. Olayda Gürsün İnce (28), Hatice Genç (19), Gülüstan Öztürk (12), Hülya Genç (9) ve Saime Genç (5) yanarak can verdi.Olaydan sonra yakalanan failler Markus Gartmann, Felix Köhnen, Christian Reher ve Christian Buchholz hapis cezalarını çektikten sonra serbest bırakıldı. Kimlikleri gizli tutulan dört kişi yaşamlarını Almanya'da sürdürüyor.Çocuklar da can verdiLübeck kentinde 18 Ocak 1996’da mülteci yurduna yönelik saldırıda çoğu Afrika kökenli 7’si çocuk 10 kişi hayatını kaybetti. Bu saldırı şimdiye kadar aydınlatılmadı ve failleri yakalanamadı.13 Şubat 1999'da Brandenburg eyaletinin Guben kentinde aşırı sağcılar 3 yabancıya saldırdı. Saldırı sonucunda Cezayirli mülteci Farid Guendoul hayatını kaybetti. Olaya ilişkin 8 aşırı sağcı hüküm giydi.7 Ekim 2003'de daha önce ırkçı terör örgütleriye bağlantılı olan Thomas Adolf, Overath kentinde Hartmunt Nickel, Mechthild Bucksteeg ve Alja Nickel’i tüfekle öldürdü. Adolf daha sonra yargılandığı davada ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.Dresden kentinde Mısırlı Merve el-Şerbini 1 Temmuz 2009’da mahkeme salonunda Rusya göçmeni ırkçı bir Alman tarafından bıçaklandı.Merve el-Şirbini’ye başörtülü olduğu için hakaret ettikten sonra 16 bıçak darbesiyle öldürülen saldırgan ömür boyu hapis cezasına mahkum edildi. Aşırı sağcı Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütünün varlığı Kasım 2011'de tesadüf sonucu Thüringen eyaletinde gün yüzüne çıktı, ardından Federal Başsavcılık soruşturma başlattı. Almanya'nın çeşitli kentlerinde 2000-2007 yıllarında 8'i Türk 10 kişiyi öldürmek, bombalı saldırılar düzenlemek ve banka soymak suçlamalarıyla 2013’te görülmeye başlanan NSU terör örgütü davasında, 11 Temmuz 2018’de açıklanan kararda, baş sanık Beate Zschaepe ömür boyu hapse çarptırılmış, örgüte yardım ve yataklık eden 4 sanık da 2,5 ile 10 yıl arasında hapis cezası almıştı.NSU üyelerinden Uwe Böhnhard ve Uwe Mundlos, 4 Kasım 2011'de bir banka soygununun ardından saklandıkları karavanda ölü bulunmuş ve intihar ettikleri öne sürülmüştü.Terör örgütü NSU, 9 Eylül 2001’de Nürnberg'de Enver Şimşek, 13 Haziran 2001’de Hamburg’da Süleyman Özüdoğru, 29 Ağustos 2001’de Münih’te Habil Kılıç, 25 Şubat 2004’de Rostock’ta Mehmet Turgut, 9 Haziran 2005’te Nürnberg’de İsmail Yaşar, 15 Haziran 2005’te Münih’te Theodoros Boulgaridis, 4 Nisan 2006’te Dortmund’da Mehmet Kubaşık, 6 Nisan 2006’da Kassel’de Halit Yozgat ve 25 Nisan 2007’de Heilbronn’da Michele Kiesewetter'i öldürmüştüNSU ayrıca 19 Ocak 2001’de ve 9 Haziran 2004’de Köln’de bombalı saldırı düzenledi ve çok sayıda kişi yaralandı.Münih kentinde 22 Temmuz 2016'da ırkçı teröristin, bir alışveriş merkezine düzenlediği saldırıda göçmen kökenli 10 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi yaralandı. Zanlı, saldırı esnasında ırkçı söylemler kullandı.Siyasetçilere saldırıKöln kentinde yabancı kökenlilere ve mültecilere verdiği destekle bilinen ve 22 Ekim 2015'teki seçimde bağımsız belediye başkan adayı olarak yarışan Henriette Reker, seçimden bir gün önce aşırı sağcı 44 yaşındaki Frank S’nin bıçaklı saldırısına uğradı. Saldırgan olayın ardından gözaltına alındı. Reker de yüzde 52 oy alarak seçimi kazandı.2 Haziran 2019’da mültecilere yardım etmesiyle tanınan CDU’lu Hessen Eyalet Valisi Lübcke Wolfhagen kentindeki evinin önünde aşırı sağcı terörist Stephan Ernst tarafından başından vurularak öldürüldü. Olaydan 3 hafta sonra yakalanıp tutuklanan Ernst’in NSU gibi ırkçı terör örgütleri ve AfD gibi aşırı sağcı partilerle bağlantılı olduğu ifade edildi.2019’da Halle saldırısı Başka bir aşırı sağcı terör saldırısı da 9 Ekim 2019’da Halle şehrinde gerçekleşti. Burada 27 yaşındaki ırkçı terörist Stephan Balliet Yeni Zelanda’nın Christchurch şehrinde iki camiye yönelik terör saldırısından esinlenerek kiralayıp silah ve patlayıcılarla doldurduğu arabayla bir sinagoga silahlı saldırı düzenlemeye çalıştı.Balliet sinagoga giremeyince yolda yürüyen bir kadını öldürdükten sonra bir Türk'ün döner restoranına saldırdı ve orada da bir kişiyi öldürdü.Olayı kamerayla görüntüleyen Balliet’ın Yahudi karşıtı, ırkçı ve yabancı düşmanlığı nefretini ifade eden bir manifesto yazdığı ortaya çıkmıştı. Balliet olaydan sonra tutuklandı.Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletindeki Bottrop kentinde de 1 Ocak 2019’da ırkçı terörist, aracını göçmen kökenlilerin üzerine sürerek 8 kişinin yaralanmasına neden oldu. Alman yetkililer, saldırganın temel amacının "yabancıları öldürmek" olduğunu teyit etti.Son olarak ırkçı terörist Thobias Rathjen Frankfurt yakınlarındaki Hanau kentinde iki kafeye düzenlediği terör saldırısında 4’ü Türk 9 kişiyi öldürdü, ardından evine giderek 72 yaşındaki annesini silahla vurdu daha sonra intihar ettiği açıklandı.Bu olayların yanı sıra geçen hafta, Almanya'da camilere saldırı hazırlığında olan ve ırkçı terör örgütü kurdukları ve destek verdikleri şüphesiyle 12 kişi gözaltına alındı.2015’te “Gruppe Freital” adlı başka bir ırkçı terör örgütü de mülteci yurtlarına ve mültecileri destekleyenlere saldırılar düzenledi. 2018’de yaşları 20 ila 40 arasında değişen Gruppe Freital üyesi sekiz sanık, terör örgütü üyeliği, cinayete teşebbüs ve patlayıcıyla saldırı gerçekleştirmek nedeniyle 4 ile 10 yıl arasında hapis cezasına mahkum edildi. Yine 2015'te camilere ve göçmen okullarına saldırı hazırlığında olduğu iddia edilen "Oldschool Society" isimli terör örgütüne yönelik ülke çapında operasyonda 1’i kadın 4 kişi yakalandı. Terör örgütü kurmak ve bombalı saldırılar planlamaktan yargılanan zanlılar 3 ila 5 yıl arasında hapis cezalarına çarptırıldı.

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