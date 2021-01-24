Fenerbahçe'de 5 oyuncuya yollar ayrılıyor

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, bir yandan kadrosunu kuvvetlendirmeye devam ederken bir yandan da maaş yükünden kurtulmak için elindeki oyuncuları göndermeyi planlıyor. Sarı-lacivertliler, limit sorununu da kadrosundaki 5 oyuncusuyla yollarını ayırarak açmayı planlıyor.

Fenerbahçe'de 5 oyuncu gönderiliyor

Kulüpten yıllık 1.5 milyon euro alan ve 1.5 yıl daha sözleşmesi olan Dirar ile sakatlığı nedeniyle ameliyat olan Perotti’nin sözleşmesi feshedilerek yollar ayrılacak. Cisse ile sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak feshedilmesi, Lemos ve Kemal Ademi’nin de kiralık gönderilmesi gündemde. Fenerbahçe böylece bu oyuncuların 6 aylık maaş yükünden kurtulmuş olacak.

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Fenerbahçe'nin borcu 4.7 milyon euro

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu (YDK) toplantısı, koronavirüs tedbirleri kapsamında online olarak yapıldı. Fenerbahçe Denetim Kurulu Üyesi Musa Erdemir, “30 Eylül 2020 tarihi itibarıyla kısa vadeli 2 milyar 464 milyon 320 bin 994 TL, uzun vadeli ise 2 milyar 255 milyon 387 bin 492 TL olmak üzere konsolide toplam borç tutarı 4 milyar 719 milyon 708 bin 486 TL’dir” açıklamasını yaptı.

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