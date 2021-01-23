Resmen açıklandı: Fenerbahçe'nin yeni transferi Osayi-Samuel İstanbul'a geliyor

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Championship ekiplerinden Queens Park Rangers formasuı giyen Osayi-Samuel ile 4 yıllık anlaşma sağlamıştı. Sözleşmesi bittikten sonra yani haziran ayında sarı-lacivertli takıma katılacak olan 23 yaşındaki oyuncu için Fenerbahçe yönetimi harekete geçti.
Gazeteci Pete O'Rourke'nin haberine göre sarı-lacivertliler, Osayi'nin daha erken Fenerbahçe'ye transfer olması için İngiliz ekibiyle anlaşma sağladı. Yarım sezon için düşük bir ücret karşılığında anlaşan Fenerbahçe'de Osayi Samuel'in 48 saat içerisinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
Osayi-Samuel is set to travel to Turkey in the next 48 hours to seal the move. #QPR #Fenerbahce
Osayi-Samuel is set to travel to Turkey in the next 48 hours to seal the move. #QPR #Fenerbahce— Pete O'Rourke (@SportsPeteO) January 23, 2021
Fenerbahçe'de açıkladı
Fenerbahçe Kulübü yaptığı açıklamada, Osayi-Samuel'in İstanbul'a geleceğini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Bright Osayi-Samuel'in transferinin 2020-2021 sezonu devre arasında gerçekleşmesi için oyuncunun kulübü Queens Park Rangers FC ile anlaşmaya varılmıştır" ifadelerine yer verildi.
Bright Osayi-Samuel’in transferi hakkında bilgilendirme pic.twitter.com/bluohvUC9T
Bright Osayi-Samuel’in transferi hakkında bilgilendirme pic.twitter.com/bluohvUC9T— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 23, 2021
4 yıllık anlaşma sağlandı
Sarı-lacivertli kulüpten daha önce yapılan açıklamada, "Kulübümüz Queens Park Rangers forması giyen 23 yaşındaki kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel ile 2021-2022 sezonundan başlamak üzere, 4 sezon için anlaşmaya varmıştır. Transfer ile ilgili ayrıntılar önümüzdeki günlerde duyurulacaktır" ifadeleri kullanılmıştı.
- Bu sezon Queens Park Rangers forması ile toplamda 23 karşılaşmada görev alan Osayi, 3 gol ve 3 asistle oynadı.
Bilgilendirme | Kulübümüz Queens Park Rangers forması giyen 23 yaşındaki kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel ile 2021-2022 sezonundan başlamak üzere, 4 sezon için anlaşmaya varmıştır.
Transfer ile ilgili ayrıntılar önümüzdeki günlerde duyurulacaktır. pic.twitter.com/C2qb33Q6Lq
Bilgilendirme | Kulübümüz Queens Park Rangers forması giyen 23 yaşındaki kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel ile 2021-2022 sezonundan başlamak üzere, 4 sezon için anlaşmaya varmıştır.