Spor Resmen açıklandı Fenerbahçenin yeni transferi Osayi-Samuel İstanbula geliyor
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Resmen açıklandı: Fenerbahçe'nin yeni transferi Osayi-Samuel İstanbul'a geliyor

Resmen açıklandı: Fenerbahçe'nin yeni transferi Osayi-Samuel İstanbul'a geliyor

Fenerbahçe'nin İngiltere Championship takımlarından Queens Park Rangers'dan transfer ettiği ve sezon sonunda sarı-lacivertli takıma transfer olacak olan Osayi-Samuel, 48 saat içerisinde İstanbul'a gelecek. 23 yaşındaki kanat oyuncunun transferi konusunda İngiliz ekibiyle anlaşma sağlayan Fenerbahçe'de, yıldız oyuncu beklenmeye başladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Transfermarkt verilerine göre Osayi-Samuel'in güncel bonservis değeri 3.5 milyon euro.
Transfermarkt verilerine göre Osayi-Samuel'in güncel bonservis değeri 3.5 milyon euro.

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Championship ekiplerinden Queens Park Rangers formasuı giyen Osayi-Samuel ile 4 yıllık anlaşma sağlamıştı. Sözleşmesi bittikten sonra yani haziran ayında sarı-lacivertli takıma katılacak olan 23 yaşındaki oyuncu için Fenerbahçe yönetimi harekete geçti.

Gazeteci Pete O'Rourke'nin haberine göre sarı-lacivertliler, Osayi'nin daha erken Fenerbahçe'ye transfer olması için İngiliz ekibiyle anlaşma sağladı. Yarım sezon için düşük bir ücret karşılığında anlaşan Fenerbahçe'de Osayi Samuel'in 48 saat içerisinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'de açıkladı

Fenerbahçe Kulübü yaptığı açıklamada, Osayi-Samuel'in İstanbul'a geleceğini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Bright Osayi-Samuel'in transferinin 2020-2021 sezonu devre arasında gerçekleşmesi için oyuncunun kulübü Queens Park Rangers FC ile anlaşmaya varılmıştır" ifadelerine yer verildi.

4 yıllık anlaşma sağlandı

Sarı-lacivertli kulüpten daha önce yapılan açıklamada, "Kulübümüz Queens Park Rangers forması giyen 23 yaşındaki kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel ile 2021-2022 sezonundan başlamak üzere, 4 sezon için anlaşmaya varmıştır. Transfer ile ilgili ayrıntılar önümüzdeki günlerde duyurulacaktır" ifadeleri kullanılmıştı.

  • Bu sezon Queens Park Rangers forması ile toplamda 23 karşılaşmada görev alan Osayi, 3 gol ve 3 asistle oynadı.

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