Resmen açıklandı: Fenerbahçe'nin yeni transferi Osayi-Samuel İstanbul'a geliyor

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Championship ekiplerinden Queens Park Rangers formasuı giyen Osayi-Samuel ile 4 yıllık anlaşma sağlamıştı. Sözleşmesi bittikten sonra yani haziran ayında sarı-lacivertli takıma katılacak olan 23 yaşındaki oyuncu için Fenerbahçe yönetimi harekete geçti.

Gazeteci Pete O'Rourke'nin haberine göre sarı-lacivertliler, Osayi'nin daha erken Fenerbahçe'ye transfer olması için İngiliz ekibiyle anlaşma sağladı. Yarım sezon için düşük bir ücret karşılığında anlaşan Fenerbahçe'de Osayi Samuel'in 48 saat içerisinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Osayi-Samuel is set to travel to Turkey in the next 48 hours to seal the move. #QPR #Fenerbahce REKLAM January 23, 2021

Fenerbahçe'de açıkladı

Fenerbahçe Kulübü yaptığı açıklamada, Osayi-Samuel'in İstanbul'a geleceğini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Bright Osayi-Samuel'in transferinin 2020-2021 sezonu devre arasında gerçekleşmesi için oyuncunun kulübü Queens Park Rangers FC ile anlaşmaya varılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Bright Osayi-Samuel’in transferi hakkında bilgilendirme pic.twitter.com/bluohvUC9T — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 23, 2021

4 yıllık anlaşma sağlandı

Sarı-lacivertli kulüpten daha önce yapılan açıklamada, "Kulübümüz Queens Park Rangers forması giyen 23 yaşındaki kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel ile 2021-2022 sezonundan başlamak üzere, 4 sezon için anlaşmaya varmıştır. Transfer ile ilgili ayrıntılar önümüzdeki günlerde duyurulacaktır" ifadeleri kullanılmıştı.

REKLAM

Bu sezon Queens Park Rangers forması ile toplamda 23 karşılaşmada görev alan Osayi, 3 gol ve 3 asistle oynadı.

SPOR Ali Koç Mesut Özil'in ne zaman oynayabileceğini açıkladı