Spor Ali Koç Mesut Özilin ne zaman oynayabileceğini açıkladı
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Ali Koç Mesut Özil'in ne zaman oynayabileceğini açıkladı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Mesut Özil'in yarın akşam idmana çıkacağını belirtirken, salı ya da çarşamba günü ise imza töreninin yapılacağını söyledi.

Haber Merkezi AA
Mesut Özil'in transferi dünya basınında büyük yankı uyandırdı.
Mesut Özil'in transferi dünya basınında büyük yankı uyandırdı.

Sarı-lacivertli kulübün Yüksek Divan Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Kulüp başkanı Ali Koç, toplantıda Mesut Özil'in transferine ilişkin konuştu. Koç'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"Futbolcudan daha öte bir marka"


  • "Mesut Özil'i kadromuza katmak için uğraş verdik, Mesut Özil'in CV'si ortada... Arsenal ile yaşadıkları, gönül bağlarının kopması bizim için bir fırsat oldu, bir rüya gerçekleşmeye yakın durumda. Mesut Özil bir futbolcudan daha öte bir marka. Çocukluğundan beri Fenerbahçeli olması bu transferi daha da anlamlı hale getiriyor."

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"Evin oğlu evine geldi

  • "Üzerine basa basa Mesut Özil için 'Evin oğlu' diyorum. Evin oğlu evine geldi ve inşallah evinde çok başarılı olacak. Fenerbahçe'ye daha önce bu kadar büyük Fenerbahçe sevdası olan büyük bir marka gelmedi."

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"Dünyaya en güçlü şekilde duyurduk"

  • "Havadaki bir uçağı saatlerce seyretmek nasıl bir duygu ben anlamıyorum. 1.8 milyon kişi Mesut Özil'i taşıyan uçağı izlemiş. Fenerbahçe, Mesut Özil transferiyle birlikte bir kez daha adını tüm dünyaya en güçlü şekilde duyurdu."

"İki haftaya kadar oynamaya başlar"

  • "Mesut Özil'in karantinası bugün ve yarın iki test olduktan sonra sona erecek ve yarın akşam idmanına çıkmasını bekliyoruz. Mesut'un hiçbir sakatlık problemi yok. Ne zaman oynayacağına hocamız karar verecek. Eski hocasıyla konuştuğumda, 'Ne kadar sürer?' diye sormuştum. '3-4 hafta sürer' demişti. Şahsi düşüncem 2 haftaya kadar oynamaya başlar. Mesut Özil'in imza günü salı veya çarşamba günü olacak."

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