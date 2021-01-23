Ali Koç Mesut Özil'in ne zaman oynayabileceğini açıkladı Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Mesut Özil'in yarın akşam idmana çıkacağını belirtirken, salı ya da çarşamba günü ise imza töreninin yapılacağını söyledi.

Haber Merkezi 23 Ocak 2021, 13:38 Son Güncelleme: 23 Ocak 2021, 14:33 AA