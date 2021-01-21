Mesut Özil'in Fenerbahçe'de kazanacağı ücreti İngilizler açıkladı

Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Mesut Özil'in sarı lacivertlilerden ne kadar kazanacağını İngiliz basını açıkladı. The Sun'ın haberine göre Arsenal'deki kazancına göre indirime giden oyuncunun haftada 67 bin Sterlin gelir elde edeceği belirtildi.

Arsenal'de 350 bin Sterlin alan oyuncunun Fenerbahçe'de ise çok daha az bir miktara oynayacağının altı çizildi. Mesut Özil'in güncel kur hesabına göre sarı lacivertlilerde cebine haftada 678 bin TL girecek.

Mesut Özil, Fenerbahçe ile yapacağı sözleşmeyle birlikte sarı lacivertlilerin en çok kazanan oyuncusu olacak.

The Sun'da yer alan Mesut Özil haberi.

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