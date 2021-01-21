Spor Mesut Özilin Fenerbahçede kazanacağı ücreti İngilizler açıkladı
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Mesut Özil'in Fenerbahçe'de kazanacağı ücreti İngilizler açıkladı

İngiliz basını, Fenerbahçe'ye transfer olan Mesut Özil'in sarı lacivertlilerden kazanacağı ücreti açıkladı. Türk asıllı Alman futbolcunun Arsenal'deki kazancına göre indirime gittiği aktarılırken buna rağmen önemli bir gelir elde edeceği belirtildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mesut Özil karantina süreci sona erdikten sonra Fenerbahçe'ye resmi imzayı atacak.
Mesut Özil karantina süreci sona erdikten sonra Fenerbahçe'ye resmi imzayı atacak.

Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Mesut Özil'in sarı lacivertlilerden ne kadar kazanacağını İngiliz basını açıkladı. The Sun'ın haberine göre Arsenal'deki kazancına göre indirime giden oyuncunun haftada 67 bin Sterlin gelir elde edeceği belirtildi.

Arsenal'de 350 bin Sterlin alan oyuncunun Fenerbahçe'de ise çok daha az bir miktara oynayacağının altı çizildi. Mesut Özil'in güncel kur hesabına göre sarı lacivertlilerde cebine haftada 678 bin TL girecek.

Mesut Özil, Fenerbahçe ile yapacağı sözleşmeyle birlikte sarı lacivertlilerin en çok kazanan oyuncusu olacak.

The Sun'da yer alan Mesut Özil haberi.

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Fenerbahçelilerin transferini günlerdir beklediği Mesut Özil imza için Londra'dan özel uçakla İstanbul'a geldi. Yıldız futbolcu ilk açıklamasında çok heyecanlı olduğunu belirterek, 'Bir rüya benim için de gerçekleşiyor' dedi.

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