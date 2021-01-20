Mustafa Cengiz kampanya başlattı Ali Koç'un Mesut Özil sözlerine tepki gösterdi

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz sarı kırmızılıların gündemine dair konuştu. Cengiz, kulübe maddi katkı sağlayacak olan yardım kampanyasını başlatırken Ali Koç'un Mesut Özil transferi için söylediklerini eleştirdi.
İşte Mustafa Cengiz'in açıklamalarından öne çıkanlar;
- -"Gece yarısı mesajlar gelince, 'Lütfen Başkanım Twitter'a bak' dediler. Ben de girdim, hemen gündeme baktım. Taraftarlar hashtag açmış. Müthiş duygulandım..."
- -"Gelirlerimiz son 6 ayda %60 azaldı. Bunun üstüne, pandemiden ötürü herkeste bir çekinme başladı ve destek azaldı. Gelirlerimizdeki düşmenin yanında, kur farkı nedeniyle giderlerimiz de %60 arttı."
- -"Sevgili hocamızın transfer talepleri açık. Bugün de temaslarımız oldu o doğrultuda. Görüşmelerimiz devam ediyor. Bizim verme gücümüz ile karşı tarafın talebi çok açık bir yelpaze. Karşı taraf da iyi niyetli. İnşallah bir noktaya geliriz."
- -"Benim disiplin kurulu yedek üyeme, attığı bir tweetten dolayı ceza verdiler. Ali Koç'la şahsi bir problemim yok ancak bir sözü hoşuma gitmedi. 'Birileri elin oğlu, biri evin oğlu evine geldi' demek nasıl bir mantıktır? Ben bunu anlamıyorum.
- -"Aslını, belli bir Türklüğünü reddedip gelene 'Evin oğlu' dememek gerekir. O zaman elin oğlu kim? Bu bir ayrımcılıktır. TFF bu ayrımcılığa ne diyecek? Yoksa 'muz uzatma sağlığa faydalı' mı diyecek?"
Mustafa Cengiz: "IBAN numaralarını yayınlıyoruz. 3 gün içerisinde de SMS kampanyamız başlıyor." pic.twitter.com/Dovu91c3sb
Mustafa Cengiz: "IBAN numaralarını yayınlıyoruz. 3 gün içerisinde de SMS kampanyamız başlıyor." pic.twitter.com/Dovu91c3sb— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) January 20, 2021