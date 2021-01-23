Diego Perotti: Tedaviye çoktan başladım

Fenerbahçe’nin Arjantinli futbolcusu Diego Perotti, sakatlık durumu ile alakalı sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Sakatlığı ile ilgili çıkan bir çok haberin doğru olmadığını ifade eden Perotti, mümkün olduğunca hızlı iyileşebilmek adına tedavilere başlandığını duyurdu.

Perotti yaptığı açıklamada, "Dizimden herhangi bir sakatlığım yok. Hamstring tendonumdaki bir sakatlık nedeniyle ameliyat oldum ve mümkün olduğunca çabuk iyileşmek adına tedaviye çoktan başladım" ifadelerini kullandı.

Yolların ayrılması bekleniyor

Fenerbahçe formasıyla sadece 4 karşılaşmada görev alan Perotti ile yolların ayrılması bekleniyor. Hatta sarı-lacivertliler bu bölge için transfer çalışmalarına da başladı. Sportif Direktör Emre Belözoğlu'da daha önce yaptığı açıklamada Perotti ile yolların ayrılabileceğini söylemişti.

Las noticias que estuvieron saliendo sobre mi lesión no son ciertas, no tengo ninguna lesión en mi rodilla. Me opere de una lesión en el tendón del isquiotibial y ya comencé con los tratamientos para recuperar lo más rápido posible! REKLAM January 23, 2021



