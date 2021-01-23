Spor Diego Perotti Tedaviye çoktan başladım
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Diego Perotti: Tedaviye çoktan başladım

Fenerbahçeli futbolcu Diego Perotti, sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Arjantinli oyuncu, 'Ameliyat oldum ve mümkün olduğunca çabuk iyileşmek adına tedaviye çoktan başladım' dedi.

Haber Merkezi İHA
Perotti, Fenerbahçe formasıyla 3 gol kaydetti.
Perotti, Fenerbahçe formasıyla 3 gol kaydetti.

Fenerbahçe’nin Arjantinli futbolcusu Diego Perotti, sakatlık durumu ile alakalı sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Sakatlığı ile ilgili çıkan bir çok haberin doğru olmadığını ifade eden Perotti, mümkün olduğunca hızlı iyileşebilmek adına tedavilere başlandığını duyurdu.

Perotti yaptığı açıklamada, "Dizimden herhangi bir sakatlığım yok. Hamstring tendonumdaki bir sakatlık nedeniyle ameliyat oldum ve mümkün olduğunca çabuk iyileşmek adına tedaviye çoktan başladım" ifadelerini kullandı.

  • Yolların ayrılması bekleniyor
  • Fenerbahçe formasıyla sadece 4 karşılaşmada görev alan Perotti ile yolların ayrılması bekleniyor. Hatta sarı-lacivertliler bu bölge için transfer çalışmalarına da başladı. Sportif Direktör Emre Belözoğlu'da daha önce yaptığı açıklamada Perotti ile yolların ayrılabileceğini söylemişti.


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