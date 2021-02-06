Christoph Daum'dan derbi karşılaştırması: Doğum günü partisi gibi kalır

​Christoph Daum şu an da herhangi bir takım çalıştırmıyor.

Süper Lig'de Beşiktaş ile bir, Fenerbahçe ile de 2 şampiyonluk yaşayan Christoph Daum, Fenerbahçe-Galatasaray derbisi hakkında konuştu. Bu derbinin, ülkesi Almanya'da Borussia Dortmund ile Schalke 04 arasında oynanan Ruhr derbisinden daha önde olduğunu vurgulayan 67 yaşındaki teknik adam, Mesut Özil hakkında da açıklamalarda bulundu.

"Doğum günü partisi gibi kalır"

Süper Lig'de oynanacak olan dev derbi öncesinde SID'e konuşan Christoph Daum, "Dortmund ile Schalke arasında oynanan Ruhr derbisi, Fenerbahçe - Galatasaray rekabetinin yanında bir çocuğun doğum günü partisi gibi kalır" ifadelerini kullandı.

"Türkiye, Mesut için bir test olacak"

Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Mesut Özil ile ilgili de açıklamada bulunan Alman teknik adam, "Türkiye'de onu tartışmalı bir ortam bekliyor. Bazen maç kaybettiğinizde günlerce dışarı çıkmak zor olur. Türkiye, Mesut için bir test olacak. Fiziksel olarak hiç yaşamadığı bir deneyim onu bekliyor. Sahada peşinde sürekli iki ya da üç kişi dolaşacak" dedi.

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