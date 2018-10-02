Cristoph Daum'dan Fenerbahçe camiasına mesaj

Fenerbahçe camiasına yakınlığıyla bilinen gazeteci ve yorumcu Ferudun Niğdelioğlu, sarı lacivertli ekibin eski teknik direktörü Christoph Daum’un geri dönmeye sıcak baktığını söyledi.

Kişisel Twitter hesabından paylaşımlarda bulunan Niğdelioğlu, Alman teknik adamla görüştüğünü ve Fenerbahçe’ye geri dönmek istediğini söylediğini belirtti. Niğdelioğlu ayrıca Daum’un sarı lacivertli ekibi şampiyon yapacağını ifade ettiğini de iletti.

İşte Niğdelioğlu'nun Daum ile ilgili sözleri;

Dün konuştum, her zaman istiyor. Şampiyon da yaparım diyor zaten… Yönetimin kararı önemli, bakalım… Birkaç gün içinde belli olacak. Ben isterim, o da ister ama yönetim ister mi bilemem.

Yılmaz Vural: Fenerbahçe'ye hazırım Son olarak Eskişehirspor'da görev alan Yılmaz Vural, Fenerbahçe ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertli takımın teknik direktörlüğüne talip olduğunu ifade eden 65 yaşındaki teknik adam, "Ben Fenerbahçe taraftarlarına keyif aldırırım" dedi."Göreve getirin bir görün"Radyospor'a kouşan Yılmaz Vural'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle; "Fenerbahçe’de bir popülarite bekleniyor, güncel başarı bekleniyor. Ersun Yanal takımı şampiyon yapmış, yeniden yapabilir mi diye düşünüyorlar. Aziz Yıldırım da antrenör yapmadı ben yaptım diyordu. Ben her zaman talibim. Göreve getirin bir görün. Fenerbahçe taraftarlarının istediği gibi futbol oynatırım. Ben ne yapabileceğimi gayet iyi bilirim. Bu imkan verilse bunu yapabilecek birileri var. Biz deneyime sahibiz. Seçiciler, hep dışarıdakilere kulak verirler. Verelim bu imkanı demiyorlar. Ama böyle bir tercih yapılırsa ne olur? Fenerbahçe bu ülkede bir lokomotif. Başakşehir de Avrupa’ya gidince eleniyor. Akhisar, Türkiye Kupası’nı alıyor, Krasnodar’a kaybediyor. Bana görev verilirse yaparım. Türkiye’ye ne katarsa İstanbul takımları bir şeyler katar. Ben Fenerbahçe taraftarlarına keyif aldırırım. Kendimizi sürekli geliştiren bir insanız. İnsanlarla ilişkimiz vardır. Hiçbir taraftar kitlesiyle sorunum olmadı. Kendi kendini anlatmak hoş bir şey değil. Eğer Fenerbahçe’den teklif gelirse ben hazırım."

Mehmet Demirkol: Aykut Kocaman'ın yerine Şenol Güneş'i tercih ederim Aykut Kocaman'ın futbolunu beğenmediğini ifade eden Mehmet Demirkol, "Bu Kocaman'ın kötü bir teknik direktör olduğunu göstermez" dedi. Mehmet Demirkol ayrıca, "İstanbul'da yaşayan biri olarak Aykut Kocaman'ın futbolu yerine Şenol Güneş, Fatih Terim ya da Abdullah Avcı'nın takımını izlemeyi tercih ederim" ifadelerini kullandı.Bein Sports yorumcusu Mehmet Demirkol'un Aykut Kocaman'la ilgili açıklamaları şöyle;"Kocaman benim tercihim değil, ben fotoğrafı çekiyorum. Kocaman’ın futbolunu beğenmiyorum. Ama bu kötü olduğu anlamına gelmez. Bir taraftar olsam Aykut Kocaman’ın oynattığı futbol için stada gider miyim? Gitmem. Şenol Güneş, Fatih Terim ya da Abdullah Avcı'nın oynattığı futbolu izlemeye giderim. Ersun Yanal’ın da önceki dönemde oynattığı futbolu oynatıp oynatamayacağı konusunda emin değilim. Hem Kocaman hem de Yanal, Fenerbahçe’ye gelmek ister. Başka bir kulüp olsa, 'Gel bu kadronun başına geç' deseler belki düşünürler. Fenerbahçe olduğu için gelmek istemeleri de çok normal. Ayrıca ehliyetin milliyeti olmaz. İyi bir teknik adamsan yerli ya da yabancı mı diye bakmam. Fakat; Hollandalı ve İspanyalı teknik adamlar konusunda aynı şeyi söyleyemem."