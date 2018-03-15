Derbi öncesi dikkat çeken tesadüf

Fenerbahçe'nin sahasında Galatasaray'la oynayacağı derbi maçı öncesi, iki takımın 2012 yılında karşılaştığı mücadeledeki benzerlikler dikkat çekti.
Haber MerkeziYeni Şafak
Süper Lig'de Fenerbahçe'nin sahasında Galatasaray'ı ağırlayacağı derbi öncesi, 2012'de yine Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe-Galatasaray mücadelesiyle olan benzerlikler ön plana çıktı.
Ay ve gün aynı
İki ekip 2012 yılında, cumartesi ligde karşılaşacağı gibi 17 Mart Cumartesi günü karşı karşıya gelmişti.
Hakem Bülent Yıldırım'dı
Fenerbahçe'nin sahasında Galatasaray'ı ağırladığı mücadelede hakem Bülent Yıldırım'dı. Aynı hakem bu hafta sonu oynanacak maça da atandı.
Teknik direktör detayı
2012 yılında oynanan derbide Fenerbahçe'nin başında Aykut Kocaman, Galatasaray'ın başında ise Fatih Terim bulunuyordu. Cumartesi günü oynanacak karşılaşmada da aynı antrenörler takımlarının başında sahaya çıkacak.
Maçın skoru
Fenerbahçe'nin 2012'de sahasında Galatasaray'ı konuk ettiği mücadele, sarı-lacivertli takımın 2-0 üstünlüğünden 2-2'ye gelmiş ve bu şekilde sona ermişti.
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