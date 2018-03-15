SÜPER LİG

Derbi öncesi dikkat çeken tesadüf

Fenerbahçe'nin sahasında Galatasaray'la oynayacağı derbi maçı öncesi, iki takımın 2012 yılında karşılaştığı mücadeledeki benzerlikler dikkat çekti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ülker Stadı'nda Galatasaray'ı ağırlayacak Fenerbahçe, rakibi karşısında 1999 yılından bu yana iç sahada yenilgi yüzü görmedi.

Ülker Stadı'nda Galatasaray'ı ağırlayacak Fenerbahçe, rakibi karşısında 1999 yılından bu yana iç sahada yenilgi yüzü görmedi.

Fotoğraf: IHA

Süper Lig'de Fenerbahçe'nin sahasında Galatasaray'ı ağırlayacağı derbi öncesi, 2012'de yine Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe-Galatasaray mücadelesiyle olan benzerlikler ön plana çıktı.

Ay ve gün aynı

  • İki ekip 2012 yılında, cumartesi ligde karşılaşacağı gibi 17 Mart Cumartesi günü karşı karşıya gelmişti.

Hakem Bülent Yıldırım'dı

  • Fenerbahçe'nin sahasında Galatasaray'ı ağırladığı mücadelede hakem Bülent Yıldırım'dı. Aynı hakem bu hafta sonu oynanacak maça da atandı.

Teknik direktör detayı

  • 2012 yılında oynanan derbide Fenerbahçe'nin başında Aykut Kocaman, Galatasaray'ın başında ise Fatih Terim bulunuyordu. Cumartesi günü oynanacak karşılaşmada da aynı antrenörler takımlarının başında sahaya çıkacak.

Maçın skoru

  • Fenerbahçe'nin 2012'de sahasında Galatasaray'ı konuk ettiği mücadele, sarı-lacivertli takımın 2-0 üstünlüğünden 2-2'ye gelmiş ve bu şekilde sona ermişti.

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak kritik maçların hakemleri belli oldu. Buna göre Fenerbahçe-Galatasaray maçında hakem Bülent Yıldırım, Başakşehir-Beşiktaş maçında ise Halil Umut Meler düdük çalacak.Bülent Yıldırım daha önce 5 kez Fenerbahçe-Galatasaray maçını yönetti. Bu maçlarda, sarı-kırmızılı takım 2 kez, sarı-lacivertli takım ise 1 kez kazanırken, 2 maç berabere sona erdi.Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 26. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar;Yarın20.00 Kasımpaşa-Antalyaspor: Ali Palabıyık20.00 Kardemir Karabükspor-Osmanlıspor: Arda Kardeşler17 Mart Cumartesi13.30 Gençlerbirliği-Teleset Mobilya Akhisarspor: Mete Kalkavan16.00 Bursaspor-Demir Grup Sivasspor: Hüseyin Göçek19.00 Fenerbahçe-Galatasaray: Bülent Yıldırım18 Mart Pazar13.30 Atiker Konyaspor-Kayserispor: Halis Özkahya13.30 Aytemiz Alanyaspor-Göztepe: Özgür Yankaya16.00 Trabzonspor-Evkur Yeni Malatyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu19.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş: Halil Umut Meler👉 Haftanın diğer hakemleri şöyle: pic.twitter.com/HL50AIA5Rl&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 15 Mart 2018

Fenerbahçe'den Galatasaray'a koreografi hazırlığı
Fenerbahçe'den Galatasaray'a koreografi hazırlığı

Kadıköy’de bu sezonun rekoru, 44 bin 718 seyirciyle 6. haftadaki Beşiktaş derbisindeydi. Cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray maçında bu rekorun kırılması bekleniyor.Sarı-Lacivertli taraftarların da dev derbiye özel bir hazırlık içerisinde olduğu belirtildi. Fanatik'te yer alan habere göre, Fenerbahçe cephesinin sarı-kırmızılıların Rocky’li koreografisine misilleme yapacak. Taraftar gruplarının derbi koreografisini sır gibi sakladıkları kaydedildi.Sezonun ilk yarısında Aslantepe’de oynanan ve golsüz sona eren mücadelede Galatasaray taraftarları, Rocky Balboa figürlü, “Siz diz çöktüğünüz için onlar büyük görünüyor. Ayağa kalk” ifadelerinin yer aldığı bir koreografiye imza atmıştı. Rocky Balboa koreografisi için soruşturmaFenerbahçe'den G.Saray'ın koreografisine imalı cevap

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