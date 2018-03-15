Derbi öncesi dikkat çeken tesadüf

Süper Lig'de Fenerbahçe'nin sahasında Galatasaray'ı ağırlayacağı derbi öncesi, 2012'de yine Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe-Galatasaray mücadelesiyle olan benzerlikler ön plana çıktı.

Ay ve gün aynı

İki ekip 2012 yılında, cumartesi ligde karşılaşacağı gibi 17 Mart Cumartesi günü karşı karşıya gelmişti.

Hakem Bülent Yıldırım'dı

Fenerbahçe'nin sahasında Galatasaray'ı ağırladığı mücadelede hakem Bülent Yıldırım'dı. Aynı hakem bu hafta sonu oynanacak maça da atandı.

Teknik direktör detayı

2012 yılında oynanan derbide Fenerbahçe'nin başında Aykut Kocaman, Galatasaray'ın başında ise Fatih Terim bulunuyordu. Cumartesi günü oynanacak karşılaşmada da aynı antrenörler takımlarının başında sahaya çıkacak.

Maçın skoru

Fenerbahçe'nin 2012'de sahasında Galatasaray'ı konuk ettiği mücadele, sarı-lacivertli takımın 2-0 üstünlüğünden 2-2'ye gelmiş ve bu şekilde sona ermişti.

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak kritik maçların hakemleri belli oldu. Buna göre Fenerbahçe-Galatasaray maçında hakem Bülent Yıldırım, Başakşehir-Beşiktaş maçında ise Halil Umut Meler düdük çalacak.Bülent Yıldırım daha önce 5 kez Fenerbahçe-Galatasaray maçını yönetti. Bu maçlarda, sarı-kırmızılı takım 2 kez, sarı-lacivertli takım ise 1 kez kazanırken, 2 maç berabere sona erdi.Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 26. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar;Yarın20.00 Kasımpaşa-Antalyaspor: Ali Palabıyık20.00 Kardemir Karabükspor-Osmanlıspor: Arda Kardeşler17 Mart Cumartesi13.30 Gençlerbirliği-Teleset Mobilya Akhisarspor: Mete Kalkavan16.00 Bursaspor-Demir Grup Sivasspor: Hüseyin Göçek19.00 Fenerbahçe-Galatasaray: Bülent Yıldırım18 Mart Pazar13.30 Atiker Konyaspor-Kayserispor: Halis Özkahya13.30 Aytemiz Alanyaspor-Göztepe: Özgür Yankaya16.00 Trabzonspor-Evkur Yeni Malatyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu19.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş: Halil Umut Meler👉 Haftanın diğer hakemleri şöyle: pic.twitter.com/HL50AIA5Rl— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 15 Mart 2018