Fenerbahçe'den Galatasaray'a koreografi hazırlığı

Süper Lig'de Galatasaray'ı konuk edecek Fenerbahçe'de taraftarların, sarı-sarı-kırmızılıların 'Rocky' koreografisine misilleme yapacağı belirtildi.
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Kadıköy’de bu sezonun rekoru, 44 bin 718 seyirciyle 6. haftadaki Beşiktaş derbisindeydi. Cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray maçında bu rekorun kırılması bekleniyor.
Sarı-Lacivertli taraftarların da dev derbiye özel bir hazırlık içerisinde olduğu belirtildi. Fanatik'te yer alan habere göre, Fenerbahçe cephesinin sarı-kırmızılıların Rocky’li koreografisine misilleme yapacak. Taraftar gruplarının derbi koreografisini sır gibi sakladıkları kaydedildi.
Sezonun ilk yarısında Aslantepe’de oynanan ve golsüz sona eren mücadelede Galatasaray taraftarları, Rocky Balboa figürlü, “Siz diz çöktüğünüz için onlar büyük görünüyor. Ayağa kalk” ifadelerinin yer aldığı bir koreografiye imza atmıştı.
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