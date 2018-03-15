SÜPER LİG

Fenerbahçe'den Galatasaray'a koreografi hazırlığı

Süper Lig'de Galatasaray'ı konuk edecek Fenerbahçe'de taraftarların, sarı-sarı-kırmızılıların 'Rocky' koreografisine misilleme yapacağı belirtildi.

Haber Merkezi Diğer
Fenerbahçe taraftarının Galatasaray derbisine ilgisi büyük.

Fenerbahçe taraftarının Galatasaray derbisine ilgisi büyük.

Kadıköy’de bu sezonun rekoru, 44 bin 718 seyirciyle 6. haftadaki Beşiktaş derbisindeydi. Cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray maçında bu rekorun kırılması bekleniyor.

Sarı-Lacivertli taraftarların da dev derbiye özel bir hazırlık içerisinde olduğu belirtildi. Fanatik'te yer alan habere göre, Fenerbahçe cephesinin sarı-kırmızılıların Rocky’li koreografisine misilleme yapacak. Taraftar gruplarının derbi koreografisini sır gibi sakladıkları kaydedildi.


Sezonun ilk yarısında Aslantepe’de oynanan ve golsüz sona eren mücadelede Galatasaray taraftarları, Rocky Balboa figürlü, “Siz diz çöktüğünüz için onlar büyük görünüyor. Ayağa kalk” ifadelerinin yer aldığı bir koreografiye imza atmıştı.

Rocky Balboa koreografisi için soruşturma
Rocky Balboa koreografisi için soruşturma

Galatasaray'la Fenerbahçe arasında oynanan derbi mücadelesi öncesinde 'Rocky Balbao' koreografisi yapılmıştı. Koreografideki "Siz diz çöktüğünüz için onlar büyük görünüyor, ayağa kalk" ifadeleri ise tartışmalara neden olmuştu.Başbakan Yıldırım, sosyal medyada ciddi tartışmalara sebebiyet veren konuyla ilgili soruşturma başlatılması yönünde talimat verdi. Öte yandan Galatasaray Kulübü de bir açıklamada bulundu.Sarı kırmızılı kulüp, koreografinin amacının çarptırıldığını ifade ederek şu açıklamayı yaptı;"Terör örgütünün eli kanlı lideriyle Galatasaray ismini yan yana getirenler hakkında her türlü hukuki hakkımızı kullanacağız" ultrAslan'dan koreografi açıklaması

Fenerbahçe'den G.Saray'ın koreografisine imalı cevap
Fenerbahçe'den G.Saray'ın koreografisine imalı cevap

Fenerbahçeli taraftarların Kayserispor maçı öncesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel yaptığı koreografide açılan bir pankart dikkat çekti.Sarı lacivertli taraftarlar "Bazı emanetler vardır bizi ayakta tutan" pankartını açarken ayakta ifadesinin büyük harflerle yazıldığı görüldü.Sarı lacivertlilerin bu pankartı Galatasaray derbisinde açılan ve tartışmalara neden olan "Ayağa kalk" koreografisine bir gönderme olarak yorumlandı.

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