Fenerbahçe'den Galatasaray'a koreografi hazırlığı

Kadıköy’de bu sezonun rekoru, 44 bin 718 seyirciyle 6. haftadaki Beşiktaş derbisindeydi. Cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray maçında bu rekorun kırılması bekleniyor.

Sarı-Lacivertli taraftarların da dev derbiye özel bir hazırlık içerisinde olduğu belirtildi. Fanatik'te yer alan habere göre, Fenerbahçe cephesinin sarı-kırmızılıların Rocky’li koreografisine misilleme yapacak. Taraftar gruplarının derbi koreografisini sır gibi sakladıkları kaydedildi.

Sezonun ilk yarısında Aslantepe’de oynanan ve golsüz sona eren mücadelede Galatasaray taraftarları, Rocky Balboa figürlü, “Siz diz çöktüğünüz için onlar büyük görünüyor. Ayağa kalk” ifadelerinin yer aldığı bir koreografiye imza atmıştı.

Rocky Balboa koreografisi için soruşturma Galatasaray'la Fenerbahçe arasında oynanan derbi mücadelesi öncesinde 'Rocky Balbao' koreografisi yapılmıştı. Koreografideki "Siz diz çöktüğünüz için onlar büyük görünüyor, ayağa kalk" ifadeleri ise tartışmalara neden olmuştu.Başbakan Yıldırım, sosyal medyada ciddi tartışmalara sebebiyet veren konuyla ilgili soruşturma başlatılması yönünde talimat verdi. Öte yandan Galatasaray Kulübü de bir açıklamada bulundu.Sarı kırmızılı kulüp, koreografinin amacının çarptırıldığını ifade ederek şu açıklamayı yaptı;"Terör örgütünün eli kanlı lideriyle Galatasaray ismini yan yana getirenler hakkında her türlü hukuki hakkımızı kullanacağız" ultrAslan'dan koreografi açıklaması