Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak kritik maçların hakemleri belli oldu. Buna göre Fenerbahçe-Galatasaray maçında hakem Bülent Yıldırım, Başakşehir-Beşiktaş maçında ise Halil Umut Meler düdük çalacak.
- Bülent Yıldırım daha önce 5 kez Fenerbahçe-Galatasaray maçını yönetti. Bu maçlarda, sarı-kırmızılı takım 2 kez, sarı-lacivertli takım ise 1 kez kazanırken, 2 maç berabere sona erdi.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 26. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar;
Yarın
- 20.00 Kasımpaşa-Antalyaspor: Ali Palabıyık
- 20.00 Kardemir Karabükspor-Osmanlıspor: Arda Kardeşler
17 Mart Cumartesi
- 13.30 Gençlerbirliği-Teleset Mobilya Akhisarspor: Mete Kalkavan
- 16.00 Bursaspor-Demir Grup Sivasspor: Hüseyin Göçek
- 19.00 Fenerbahçe-Galatasaray: Bülent Yıldırım
18 Mart Pazar
- 13.30 Atiker Konyaspor-Kayserispor: Halis Özkahya
- 13.30 Aytemiz Alanyaspor-Göztepe: Özgür Yankaya
- 16.00 Trabzonspor-Evkur Yeni Malatyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
- 19.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş: Halil Umut Meler
👉 Haftanın diğer hakemleri şöyle: pic.twitter.com/HL50AIA5Rl
👉 Haftanın diğer hakemleri şöyle: pic.twitter.com/HL50AIA5Rl— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 15 Mart 2018
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