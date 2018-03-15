Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak kritik maçların hakemleri belli oldu. Buna göre Fenerbahçe-Galatasaray maçında hakem Bülent Yıldırım, Başakşehir-Beşiktaş maçında ise Halil Umut Meler düdük çalacak.

Bülent Yıldırım daha önce 5 kez Fenerbahçe-Galatasaray maçını yönetti. Bu maçlarda, sarı-kırmızılı takım 2 kez, sarı-lacivertli takım ise 1 kez kazanırken, 2 maç berabere sona erdi.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 26. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar;

Yarın

20.00 Kasımpaşa-Antalyaspor: Ali Palabıyık

20.00 Kardemir Karabükspor-Osmanlıspor: Arda Kardeşler

17 Mart Cumartesi

13.30 Gençlerbirliği-Teleset Mobilya Akhisarspor: Mete Kalkavan

16.00 Bursaspor-Demir Grup Sivasspor: Hüseyin Göçek

19.00 Fenerbahçe-Galatasaray: Bülent Yıldırım

18 Mart Pazar

13.30 Atiker Konyaspor-Kayserispor: Halis Özkahya

13.30 Aytemiz Alanyaspor-Göztepe: Özgür Yankaya

16.00 Trabzonspor-Evkur Yeni Malatyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

19.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş: Halil Umut Meler