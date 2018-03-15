SÜPER LİG

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

Süper Lig'de oynanacak Fenerbahçe -Galatasaray derbisini Bülent Yıldırım yönetecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Derbide Bülent Yıldırım düdük çalacak.

Derbide Bülent Yıldırım düdük çalacak.

Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak kritik maçların hakemleri belli oldu. Buna göre Fenerbahçe-Galatasaray maçında hakem Bülent Yıldırım, Başakşehir-Beşiktaş maçında ise Halil Umut Meler düdük çalacak.

  • Bülent Yıldırım daha önce 5 kez Fenerbahçe-Galatasaray maçını yönetti. Bu maçlarda, sarı-kırmızılı takım 2 kez, sarı-lacivertli takım ise 1 kez kazanırken, 2 maç berabere sona erdi.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 26. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar;

Yarın

  • 20.00 Kasımpaşa-Antalyaspor: Ali Palabıyık
  • 20.00 Kardemir Karabükspor-Osmanlıspor: Arda Kardeşler

17 Mart Cumartesi

  • 13.30 Gençlerbirliği-Teleset Mobilya Akhisarspor: Mete Kalkavan
  • 16.00 Bursaspor-Demir Grup Sivasspor: Hüseyin Göçek
  • 19.00 Fenerbahçe-Galatasaray: Bülent Yıldırım

18 Mart Pazar

  • 13.30 Atiker Konyaspor-Kayserispor: Halis Özkahya
  • 13.30 Aytemiz Alanyaspor-Göztepe: Özgür Yankaya
  • 16.00 Trabzonspor-Evkur Yeni Malatyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
  • 19.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş: Halil Umut Meler

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