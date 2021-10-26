Spor Derbi sonrasında dikkat çekici açıklama "Sezona damga vuracak"
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Derbi sonrasında dikkat çekici açıklama: "Sezona damga vuracak"

Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettiği derbi sonrasında futbol yorumcusu Önder Özen dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Derbi sonrasında dikkat çekici açıklama: Sezona damga vuracak
Önder Özen - Futbol yorumcusu

Beşiktaş-Galatasaray maçı sonrasında NTV'de değerlendirmelerde bulunan Önder Özen siyah beyazlıların önemli bir galibiyet aldığını söylerken Beşiktaşlı Alex Texeira'nın sezona damga vuracağını belirtti.

Mücadele sonunda Beşiktaş 11'indeki oyuncuları tek tek değerlendiren Önder Özen, Alex Texeira için 'Sakatlık yaşamazsa sezonun devamın çok etkili olacak hatta sezona damga vuracak bir oyuncu' ifadesini kullandı.

  • Yaz transfer döneminde bedelsiz olarak Beşiktaş'a transfer olan Alex Texeira, Süper Lig'de çıktığı 6 maçta 2 gol attı.

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