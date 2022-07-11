Spor Doğukan Hull Cityde
TRANSFER

Doğukan Hull City'de

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, Antalyaspor'un milli futbolcusu Doğukan Sinik'in transferini açıkladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Doğukan Hull Cityde
Ay-yıldızlı formayla 5 maça çıktı.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Doğukan Sinik'i renklerine bağladı.

İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, 23 yaşındaki futbolcunun transferi için Antalyaspor ile anlaşma sağlandığı bildirildi.

Antalyaspor altyapısından yetişen Doğukan, kırmızı- beyazlı takımda çıktığı 122 maçta 5 gol atıp 12 de asist kaydetti.

A Milli Takım formasıyla da 5 maça çıkan genç oyuncu, 2 kez fileleri havalandırdı.

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