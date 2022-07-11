Doğukan Hull City'de

Formula 1'de feci kaza: Defalarca takla atan araç tribünlere çarparak durabildi

Formula 1'de korkunç bir kaza yaşandı. Çinli pilot Guanyu Zhou'nun aracı defalarca takla attı. Tribünlere çarpan araç ancak bu şekilde durabildi. Uzun uğraşlar sonucu aracından çıkarılarak sağlık merkezine götürülen Çinli pilotun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.