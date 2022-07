Doğukan Hull City'de

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Doğukan Sinik'i renklerine bağladı.

İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, 23 yaşındaki futbolcunun transferi için Antalyaspor ile anlaşma sağlandığı bildirildi.

Antalyaspor altyapısından yetişen Doğukan, kırmızı- beyazlı takımda çıktığı 122 maçta 5 gol atıp 12 de asist kaydetti.

A Milli Takım formasıyla da 5 maça çıkan genç oyuncu, 2 kez fileleri havalandırdı.

📄 We can confirm an agreement has been reached with Antalyaspor for the transfer of Turkish midfielder Doğukan Sinik.#hcafc — Hull City (@HullCity) July 11, 2022

