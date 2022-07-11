Spor Fenerbahçe Tiago Çukuru duyurdu
TRANSFER

Fenerbahçe Tiago Çukur'u duyurdu

Sarı-lacivertli kulüp, 19 yaşındaki golcü Tiago Çukur için Watford’la prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçe Tiago Çukuru duyurdu
Genç oyuncu A Milli takım formasıyla bir maça çıktı.

Fenerbahçe, Watford forması giyen milli futbolcu Tiago Çukur'un transferini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, İngiliz ekibiyle prensip anlaşmasına varıldığı ve 19 yaşındaki santrforun bu akşam saatlerinde İstanbul'a geleceği bildirildi.

Sağlık kontrollerinin ardından Tiago Çukur ile resmi sözleşme imzalanacak.

  • Ocak 2021'de Watford U23 takımına transfer olan Tiago Çukur, Feyenoord ve AZ Alkmaar genç takımlarında da oynadı. Kariyerinde toplam 55 maça çıkan genç oyuncu, 15 gol atarken 2 de asist kaydetti. Tiago, A Milli Takım formasıyla da 1 maça çıktı.


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