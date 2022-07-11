Fenerbahçe Tiago Çukur'u duyurdu

Fenerbahçe, Watford forması giyen milli futbolcu Tiago Çukur'un transferini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, İngiliz ekibiyle prensip anlaşmasına varıldığı ve 19 yaşındaki santrforun bu akşam saatlerinde İstanbul'a geleceği bildirildi.

Sağlık kontrollerinin ardından Tiago Çukur ile resmi sözleşme imzalanacak.

Ocak 2021'de Watford U23 takımına transfer olan Tiago Çukur, Feyenoord ve AZ Alkmaar genç takımlarında da oynadı. Kariyerinde toplam 55 maça çıkan genç oyuncu, 15 gol atarken 2 de asist kaydetti. Tiago, A Milli Takım formasıyla da 1 maça çıktı.



