Mensah'ın Arda Güler yorumu sosyal medyada büyük ilgi gördü

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LNG depolama gemimiz Ertuğrul tek başına 8 aylık gaz verdi

Türkiye, Karadeniz ve Akdeniz’de gaz ararken diğer yandan doğalgazda arz güvenliğini sağlamak için depolama kapasitesini artırıyor. BOTAŞ’ın Dörtyol’daki LNG gemisi Ertuğrul Gazi, 1 yılda çeşitli gemilerden aldığı ve şebekeye verdiği sıvılaştırılmış doğalgaz ile tek başına konutların 8 aylık gaz ihtiyacını karşıladı.