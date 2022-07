Mensah'ın Arda Güler yorumu sosyal medyada büyük ilgi gördü

Fenerbahçe, Championship ekibi Hull City ile yaptığı hazırlık maçını 2-0 kazandı.

Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadelede sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri, 87. dakikada Arda Güler ve 88. dakikada Serdar Dursun kaydetti.

Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda, karşılaşmada attığı frikik golüyle maça damga vurdu. Taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan 17 yaşındaki futbolcu performansıyla büyük alkış aldı.

Kayserispor forması giyen eski Beşiktaşlı Bernard Mensah da sosyal medya hesabından Arda için övgüde bulundu.

Mensah paylaşımında, "Eğer Arda Güler, Brezilyalı veya İngiliz olsaydı onu 100 milyon pounda satarlardı" ifadelerini kullandı.

If Arda Guler was Brazilian or British they would have sold him for 100m pounds .. ⚽️⚽️💥💥💥💥 — Bernard Mensah (@oliver_mens) July 10, 2022

