Dünya yıldızından Arda Güler'e: "Senin için en iyisini diliyorum"

İngiliz devi Manchester United’da forma giyen Portekizli yıldız Bruno Fernandes, Fenerbahçeli Arda Güler’e başarı dileğinde bulundu.
Jorge Jesus ile birlikte iyi vakit geçireceklerine değinen Fernandes mesajında, “Merhaba Arda Güler. Senin için en iyisini diliyorum. Umarım Portekizli antrenörle iyi vakit geçirirsiniz. Çok iyi hocanız var, tadını çıkarın. Umarım çok maç ve kupa kazanırsın” ifadelerini kullandı.
Fernandes’in bu mesajını sosyal medya hesabından paylaşan Arda Güler, “Teşekkürler kral” notunu yazdı.
Arda Güler, Fenerbahçe formasıyla Süper Lig tarihinde gol atan en genç oyuncu oldu 🧿
(17 yaş 16 gün)
(Opta) pic.twitter.com/mg5ZvVMrMH
Arda Güler, Fenerbahçe formasıyla Süper Lig tarihinde gol atan en genç oyuncu oldu 🧿