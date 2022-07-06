Spor Dünya yıldızından Arda Gülere "Senin için en iyisini diliyorum"
FUTBOL FUTBOL

Dünya yıldızından Arda Güler'e: "Senin için en iyisini diliyorum"

Manchester United’ın yıldız futbolcusu Bruno Fernandes, Fenerbahçe’nin genç oyuncusu Arda Güler’e başarı diledi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Dünya yıldızından Arda Gülere: Senin için en iyisini diliyorum
Bruno Fernandes ve Cristiano Ronaldo

İngiliz devi Manchester United’da forma giyen Portekizli yıldız Bruno Fernandes, Fenerbahçeli Arda Güler’e başarı dileğinde bulundu.

Jorge Jesus ile birlikte iyi vakit geçireceklerine değinen Fernandes mesajında, “Merhaba Arda Güler. Senin için en iyisini diliyorum. Umarım Portekizli antrenörle iyi vakit geçirirsiniz. Çok iyi hocanız var, tadını çıkarın. Umarım çok maç ve kupa kazanırsın” ifadelerini kullandı.

Fernandes’in bu mesajını sosyal medya hesabından paylaşan Arda Güler, “Teşekkürler kral” notunu yazdı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör

SPOR (@spor)'in paylaştığı bir gönderi

Fenerbahçelileri heyecanlandıran pozisyon
SPOR
Fenerbahçelileri heyecanlandıran pozisyon

Sağ dönene af ve para ödülü

Sağ dönene af ve para ödülü

​Putin mahkumları cepheye gönderiyor.
Yola çıkacaklaraüç kritik uyarı

Yola çıkacaklara
üç kritik uyarı

​Öğle saatlerini tercih edin, üç saatte bir dinlenin.
TOKİden 24 ilde ucuz konut satışı: 420 bin TLden başlıyor

Karadeniz gazının evlere giriş tarihi belli oldu: Dev gemi demir attı.

İki lider ortak basın toplantısı düzenledi.

Polise yumruk atan DBP'li Salihe Aydeniz'le ilgili karar

İl il Kurban Bayramı namazı saatleri.
Üç yıl önce İstanbullulara 'Park et devam et' sloganıyla ücretsiz İSPARK sözü veren İmamoğlu'nun bir vaadi daha yalan oldu
Gündem

Üç yıl önce İstanbullulara 'Park et devam et' sloganıyla ücretsiz İSPARK sözü veren İmamoğlu'nun bir vaadi daha yalan oldu

İBB iştiraki İSPARK otopark ücretlerine yüzde yüz zam yaptı. Yapılan zamla birlikte İstanbul'da pek çok bölgede 25 lira olarak belirlenen park ücreti 50 ve 60 TL'ye kadar yükseldi. İstanbullular zam kararına tepki gösterirken İBB Başkanı İmamoğlu'nun üç yıl önce ücretsiz otopark vaadi gündeme geldi. İmamoğlu, üç yıl önce yaptığı bir konuşmada, 'Park et devam et' sloganıyla, "Bu şehirde hiç kimse kendi sokağındaki İSPARK'a para ödemeyecek. Kamu kurumlarına ait otoparklar mesai saatlerinin dışında vatandaşların hizmetine açılacak." demişti. İstanbullulara su faturasına indirim ve ucuz ulaşıma kadar pek çok söz veren İmamoğlu, ücretsiz İSPARK sözünü de tutmadı.
Liderlerin Kurban Bayramı programı belli oldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan bayramda nerede olacak?
Gündem

Liderlerin Kurban Bayramı programı belli oldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan bayramda nerede olacak?

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, liderlerin bayram programları da belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kurban Bayramı'nı İstanbul'da ailesiyle geçireceği öğrenilirken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise bayramı Ankara'da karşılayacak. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da bayramı Ankara'da geçirecek liderler arasında yer alıyor.
Samsunspor'da Gökhan Gönül sesleri
Spor

Samsunspor'da Gökhan Gönül sesleri

1. Lig ekiplerinden Samsunspor'un Rizespor'un tecrübeli sağ beki Gökhan Gönül ile anlaşmak üzere olduğu bildirildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.