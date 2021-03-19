'Dört Büyükler'den ortak imza: "Türk futbolunda yeni bir sayfa açılıyor" Dört büyük kulüp ve Bankalar Birliği, 7+2 yıllık yeni yapılandırma anlaşmasına imza attı. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, önümüzdeki 1,5 yıl borç ödemesi yapmayacak.

Haber Merkezi 19 Mart 2021, 16:24 Son Güncelleme: 19 Mart 2021, 17:19 Yeni Şafak