'Dört Büyükler'den ortak imza: "Türk futbolunda yeni bir sayfa açılıyor"

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor kulüpleri, Türkiye Bankalar Birliği ile yeniden yapılandırma anlaşması yaptı.
İmza törenine Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun yanı sıra Bankalar Birliği yetkilileri katıldı.
Şişli'deki DenizBank Genel Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen imza töreninde öne çıkanlar şöyle;
TFF Başkanı Nihat Özdemir: "Kulüpler 2 yıl anapara ödemesi yapmayacak"
- "Türk futbolunda yeni bir sayfa açılıyor. 4 kulübümüz, Bankalar Birliği ile yeni bir yapılandırma anlaşması yaptı. Bu anlaşma ile daha uzun süreli bir ödeme planı ortaya çıkacak. Türk futboluna ve kulüplerimizin mali sorunlarına yapıcı yaklaşımları nedeniyle Bankalar Birliği'ne Türk futbolu ailesi adına teşekkür ediyorum. Dört büyük kulüp ve Bankalar Birliği, 5+2 yıl olan eski anlaşmanın 7+2 yıl olarak yeniden yapılandırılması konusunda anlaşma sağladı. Kulüpler 2 yıl anapara ödemesi yapmayacak. Türk futbolunun kurtuluşu mali disiplinde. Kulüplerimizin, UEFA'dan ceza almasını istemiyoruz. TFF olarak günü kurtarmak için değil geleceğimiz üzerine çalışıyoruz. Kulüplerimizden beklentilerimiz bu süreç içerisinde anlaşmalarına tam olarak uymalarıdır. Türk futbolunda borcu olmayan örnek kulüplerimiz de var, onlara da teşekkür ediyorum. Kulüplerimiz ve Bankalar Birliği arasında imzalanan bu anlaşma için başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve bu konuda yakın takibine tanık olduğumuz Spor Bakanımız Sayın Kasapoğlu’na sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz."
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: "Geleceğimizi kurtarmak için gelir ve gider dengesine sahip çıkmamız gerekiyor"
- "İçinde bulunduğumuz durum hiç hoş bir durum değildi. Bankalar gereken desteği vermiş olmasalardı, Türk sporunu daha ileri taşıyamayacaktık. Bu sebeple onlara minnettarız. Popülist yaklaşımdan kaynaklı zararları, pandemi daha da artırmıştır. Geleceğimizi kurtarmak için, bu değerli kulüpleri ayakta yaşatabilmek için gelir ve gider dengesine sahip çıkmamız gerekiyor."
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: "Devletimize çok teşekkür ederim"
- "Bu anlaşmanın ardında 3 yıllık çalışma süreci var. Hem Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a hem de Berat Albayrak'a çok teşekkür ediyorum. Berat Bey'in de bu konuda çok değerli katkıları oldu. Mali disiplin çok önemli. Bizi UEFA disipline etti. Biz sporcu alamadık, onun cezalarını çektik. Devletimize çok teşekkür ederim."
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: "Kurallara uymayan cezayı UEFA'dan önce Bankalar Birliği'nden yiyecek"
- "Sadece borçların yeniden yapılandırması olarak bu işi değerlendirmek doğru olmaz. Bu yıllardır var olan ancak hep arkasından dolaşmayı tercih ettiğimiz UEFA Finansal Fair-Play kurallarına uymak için bir zorunluluktur. Bugüne kadar yapılan finansal ihlaller bizi bu noktaya taşıdı. Cumhuriyet tarihinde ilk defa Bankalar Birliği ve TFF, kulüplerin Finansal Fair-Play ihlalinin önüne geçtiğini görüyoruz. Bu kurallara uymayan cezayı UEFA'dan önce Bankalar Birliği'nden yiyecek."
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: "Uymak için uğraşacağız, uymadığımız dönemler de olacaktır"
- "Buradaki en büyük çözüm, bahis gelirlerinde kulüplerin paylarının artırılması olacaktır. Bunun gerçekleştirilmesi bu işin daha hızlı çözüme kavuşmasına katkı sağlayacaktır. Bu anlaşmada emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun. Biz bu sürece son bir senede dahil olduk. 2,5 yıl önce başlayan sürece şartlardan dolayı giremedik. Eylül-ekim ayında süreci tamamlamayı umuyorduk ama kolay olmadı. Uymak için uğraşacağız, uymadığımız dönemler de olacaktır. En büyük çözüm, bahis gelirlerinin eskiden olduğu gibi yüzde 4,5 yüzde 5'lere getirilmesidir. Legal bahis 60 milyon TL'ye kadar çıktı. Bunu devletimiz kulüplerin alacaklarından kesip, direkt Bankalar Birliği'ne verebilir. Bu süreci kolaylaştıracaktır."